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英王室媳婦掙脫牢籠 梅根憑這個男人比黛妃幸福

綜合報導
梅根戴著黛妃留下來的鑽石手鍊受訪，讓人想到她倆的故事有多麼相似。（路透）
梅根戴著黛妃留下來的鑽石手鍊受訪，讓人想到她倆的故事有多麼相似。（路透）

黛安娜王妃25年前打破沉默，大談英國王室生活。如今她無緣相見的兒媳梅根馬克爾也選擇公開王室生活辛酸，還戴著黛妃留下來的鑽石手鍊受訪，令人想到她倆的故事有多麼相似，但也有許多不同。

1997年，威爾斯王妃黛安娜香消玉殞，她年幼的兒子威廉與哈利王子低著頭、扣著手，跟在靈柩後方緩步前行。這幅傳世景象提醒世人兩位王子的童年有多悲慘。現在哈利王子與妻子梅根的專訪又喚醒這份記憶。

「紐約時報」指出，英國小報總愛把梅根比擬為誘惑英國國王愛德華八世，並使他在1936年退位的美國名媛辛普森夫人。但梅根與哈利似乎下定決心將她定位為當代黛妃──這個面臨姻親不公對待、受過大於罪過的女性。

在專訪中，哈利把妻子和母親的經歷作對照，說他「在這整個過程中都感受到她（黛妃）的存在」。

提到梅根不斷承受批評與種族歧視攻擊時，哈利也說：「我看到歷史正在重演。」但哈利指出，由於無處不在的社群媒體和有害的種族歧視，梅根的遭遇「危險得多」。

梅根在專訪中大談嫁入王室後感到孤寂、想要自殺等心理健康問題，令人想起黛妃也曾提及在婚姻中吞噬自己的暴食症和抑鬱症。她倆都說自己曾拚命尋求王室協助，得到的卻只有忽視和拒絕。

紐時指出，梅根與黛妃還有更多相似之處。

梅根與黛安娜一樣，嫁入一個不瞭解她、卻相信她會不加抱怨地順從王室傳統與儀禮的家庭。當兩人展現出無法或不能遵從家族慣例後，外界批評她們難搞、任性、為所欲為，王室則是袖手旁觀。她倆也被小報不斷跟拍，而且報社一邊大篇幅報導她們的故事，另一方面又指控兩人愛搶鋒頭。

但這對婆媳畢竟不同。一來黛安娜是白人女性，梅根是混血兒；二來黛安娜的婚姻告吹，梅根則有穩固的婚姻，有哈利作為堅強後盾。

黛安娜與哈利王子的父親查理結婚時年僅20歲，備受保護且天真；梅根36歲與哈利成婚時，已看過世間百態，她離過婚，自力更生多年，是一名受關注的演員。

梅根還是個有美國情感的美國人，黛安娜出自一個尊重傳統、謹慎寡言的文化；但在梅根成長的文化中，開口求援、討論感覺、認為有更好更新的行事方式，都是很正常的事。

她倆的專訪也有相異之處。

黛妃1995年接受英國廣播公司（BBC）專訪時，以陰鬱口吻揭露自己的婚姻注定失敗，因為這段關係裡頭有三個人：她、丈夫查理王子，還有丈夫的長期愛人卡蜜拉；卡蜜拉日後成為查理的妻子。

但梅根接受專訪時，有丈夫哈利王子在身旁。

哈利說，他相信母親會對兩人的遭遇感到憤怒傷心，也會支持他們決定離開英國、尋求遠離王室限制的新生活。

已故黛安娜王妃（左）在1995年受訪時語出驚人，直指當時丈夫查理王子與老情人卡蜜...
已故黛安娜王妃（左）在1995年受訪時語出驚人，直指當時丈夫查理王子與老情人卡蜜拉仍有來往，自己婚姻是「三人行」。(Getty Images)

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