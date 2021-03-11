誰歧視梅根兒子？英國女王要親訊問這4人查清楚

英國女王伊莉莎白二世（右起）表示，得知哈利王子和妻子梅根過去幾年的經歷，他們感到難過。(法新社)

英國 王子哈利 和妻子梅根專訪播出，餘波盪漾，王室如何審慎對待種族歧視 問題引發關注。傳出女王將扮偵探，親自訊問王儲查理與妻子卡蜜拉，以及王孫威廉和孫媳婦凱特四人是否涉及種族歧視哈梅之子。

英國女王伊莉莎白二世和王室今天表示，得知哈利王子和妻子梅根過去幾年的經歷，他們感到難過，他們會處理兩人接受脫口秀名嘴歐普拉專訪所提出的種族問題。

白金漢宮在聲明中說：「得知過去幾年對哈利和梅根是如何充滿挑戰的全部情況，整個家族感到難過。」

聲明稱，「所提出的問題令人不安，尤其是種族問題。儘管所回憶的事情，容或有些差異，王室認真看待這些問題，並會私下處理這些問題。」

聲明強調，「哈利、梅根和亞契將永遠是我們所摯愛的家族成員。」

據信王室不會針對專訪發表進一步聲明，但女王將親自詢問王儲查理與妻子卡蜜拉，以及王孫威廉和孫媳婦凱特，是否有人詢問過亞契的膚色，或是知道誰詢問過類似問題。

此外，目前「種族歧視」已成為英國街談巷議中最熱的話題。

英國ITV新聞「早安英國」節目主持人摩根，在英國播出哈利夫婦專訪後，指控兩人說的都不是事實，且說「梅根把王室家族中每個人都當作是白人至上主義者」。

歷史學家奧盧索加在衛報發表評論說，由此看來，英國似乎至今仍有千百萬人覺得，種族歧視只是美國的問題，而英國是個擁抱多元文化的現代自信國家，沒有種族問題。

奧盧索加批評說，實情是，部分英國人無法接受黑人擔任親王夫人，也不接受混血兒排在王位繼承人名單；這不只是王室的危機，還是英國的危機。

其實，從英國王室到媒體，都曾發表種族歧視言論。以王室大家長哈利的祖父菲利普親王來說，1986年訪問中國時曾對一群學生說：「在這裡待久一點恐怕都會變成瞇瞇眼」；2002年訪問澳洲時問一位原住民是否還在「扔長矛」。

王儲查理也有前科。母親是蓋亞那人的記者賽提指控查理曾因她的膚色而認為她看來不像出身曼徹斯特。

哈利也坦承20幾歲時曾輕蔑的稱呼某位來自巴基斯坦同學為「巴基佬」，他還被拍到在一場變裝派對上打扮成納粹軍人。哈利說，年紀漸長自我學習並結識梅根，才對族裔問題有所體認，哈利還表示希望他的家人、媒體和全英國都能在這方面自我學習。

梅根所感受到的種族歧視不只來自王室，打從她和哈利2016年交往檯面化開始，就不斷遭到英國小報刻意強調她的族裔，例如描述她長大的地方很接近洛杉磯非裔黑幫活躍地區。