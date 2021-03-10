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同情梅根？英6成年輕人：她遭不公平對待

中央社倫敦／洛杉磯9日綜合報導
梅根（左）接受歐普拉的專訪，引發英美兩地觀眾兩極觀感。（美聯社）
梅根（左）接受歐普拉的專訪，引發英美兩地觀眾兩極觀感。（美聯社）

英國哈利王子與妻子梅根的爆炸性受訪內容播出後，民調機構訪問民眾看法，發現英國年輕人多半支持梅根，尤其是25歲以下群體，有高達6成認為她和哈利遭受不公平對待。

法新社報導，專訪7日在美國哥倫比亞廣播公司（CBS）首播、昨天在英國獨立電視台（ITV）播出後，民調業者「輿觀」（YouGov）訪問4656名英國成年人，發現32%受訪者認為梅根與哈利遭王室不公平對待，但也有32%認為兩人受到公平對待。

從受訪者年齡來看，可看出民眾意見兩極。年輕世代多半站在30多歲的梅根與哈利這邊，老一輩卻多支持由94歲女王伊麗莎白二世領導的王室。

18至24歲群體中，61%認為哈利夫婦遭受不公平待遇；65歲以上群體有50%認為夫婦倆受到的待遇公平，但18至24歲群體只有13%這樣認為。

至於民眾是同情哈利夫婦還是其他王室成員，民調發現，整體而言，同情王室成員的比例較高，36%支持女王和王室成員，22%認同哈利夫婦。

另據美國哥倫比亞廣播公司今天報導，全球有超過4910萬人透過電視或網路串流收看脫口秀主持人歐普拉（Oprah Winfrey）專訪哈利與梅根的內容。

這段訪問目前還在串流平台架上。哥倫比亞廣播公司表示，收看的觀眾持續增加，電視頻道12日也會在美國重播這段訪談。

哥倫比亞廣播公司表示，這段專訪有1780萬名美國電視觀眾收看，是2020年2月奧斯卡金像獎頒獎典禮以來，收視率最高的娛樂性特別節目。

哈利 梅根 美國

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