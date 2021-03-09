梅根父、姊幫英國嗆她 開轟「把家人妖魔化」

哈利（左起）、梅根接受歐普拉專訪，播出後相關風暴還沒結束。（路透資料照片）

英國哈利 王子與妻子梅根 在歐普拉的電視專訪炮轟王室種族歧視、撒謊抹黑，還無視梅根一度沮喪到想輕生的念頭，引發軒然大波。許多英國王室支持者被哈利與梅根的震撼發言氣得火冒三丈，認為他們對伊莉莎白二世女王非常不敬、大逆不道，而英國媒體立刻邀與梅根失和已久的父親湯瑪斯上節目，湯瑪斯一如女婿哈利表示對父親查爾斯雖失望卻還愛他，坦言對女兒很失望卻仍愛她，永遠會在她身旁支持。

關於梅根的爭議除了與婆家—英國王室的不睦為世人所熟知外，和娘家、尤其是父親湯瑪斯與幾個異母手足之間徹底鬧翻，也是外人都看在眼裡，英國媒體最喜歡找湯瑪斯與大女兒珊曼莎來修理她，果然在歐普拉訪問的隔天，湯瑪斯就上了晨間節目「早安英國」，直呼對梅根很失望，稱英國或是王室都不可能有種族歧視，她對歐普拉提到哈利曾被其他王室成員詢問兒子亞契出生後會不會是黑皮膚，這也不算是種族歧視，應該是在開一些很傻的玩笑。

湯瑪斯認為梅根最大的問題就是把家人都妖魔化、敬而遠之，早先梅根已經表明不會和父親再和解，湯瑪斯則嘲諷：「我們都會犯錯，我又從來沒脫光光打撞球或是打扮成希特勒就像哈利那樣。」至於他的大女兒、梅根的異母姊姊珊曼莎，過去在各地電視節目提到她都沒有半句好話，接受澳洲電視節目的訪問直稱：「她根本自戀人格失調，需要趕快看醫生。」還認為哈利非常可憐，簡直是被梅根制約的「斯德哥爾摩症候群」患者。

在英國還有一個很有名的梅根死對頭—名嘴皮爾斯摩根，他是「早安英國」的主持群之一，對於梅根和哈利當著歐普拉的面嗆王室，高分貝謾罵批評，還說梅根裝可憐稱想自殺絕對是胡扯，被心理健康單位抗議。不過最難堪的是主持群中同樣是黑白混血的艾力克斯貝瑞斯福，聽到他一再鞭梅根聽到受不了，忍不住說道：「我很抱歉，但是皮爾斯每天在這邊喋喋不休的罵，我們還得坐著聽完，昨天要能一大早爬起來看訪問已經非常困難了，他居然還可以就他並不全了解的處境在這裡大放厥詞。」

艾力克斯愈說火力愈強：「我知道你不喜歡梅根，你已經表達地很清楚，你在這節目上講過很多次了。我了解你以前跟她有過一些私下的關係，然後她跟你斷交、把你剔除在外，只要她想她絕對有權這麼做。但她把你踢掉以後，有說過你什麼嗎？我不覺得有，倒是你一直在詆譭她。」皮爾斯聽得講到：「我受夠了。」就在節目上拂袖而去，之後才又回到現場，表示應該跟艾力克斯心平氣和溝通，畢竟兩人都是節目的團隊一分子。

皮爾斯雖然曾經從英國紅到美國、還曾接手CNN原由賴瑞金主持的節目，然而之前賴瑞金去世，他在社群網站上寫道賴瑞金嫉妒他，招來各方批評，本身就是個挺具爭議的人物。