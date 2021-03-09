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不管正直播！英主持人節目上談梅根 氣到衝出攝影棚

編譯張佑生／綜合報導
英國哈利王子（左）與妻子梅根馬克爾接受脫口秀名主持人歐普拉訪談，大曝王室內幕。(美聯社)
英國哈利王子（左）與妻子梅根馬克爾接受脫口秀名主持人歐普拉訪談，大曝王室內幕。(美聯社)

英國哈利王子(Prince Harry)與妻子梅根馬克爾(Meghan Markle)接受脫口秀天后歐普拉(Oprah Winfrey)預錄專訪大談脫離王室內幕八卦，專訪中批評英國王室的餘波依然蕩漾。英國脫口秀節目主持人摩根（Piers Morgan）痛批梅根忘恩負義，還談到當年與梅根有過交情，梅根開與與哈利約會後，就與他切斷聯繫。結果遭到節目「早安英國」氣象播報員貝瑞斯佛德（Alex Beresford）當場反譏，表示梅根本來就有權跟他切斷關係，還說摩根經常在節目批評梅根。

摩根不爽，一氣之下竟然離開攝影棚，也不管節目正在直播。

來源：OffGuardBridge YouTube頻道

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