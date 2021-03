不管正直播！英主持人節目上談梅根 氣到衝出攝影棚

英國哈利 王子(Prince Harry)與妻子梅根 馬克爾(Meghan Markle)接受脫口秀天后歐普拉(Oprah Winfrey)預錄專訪大談脫離王室內幕八卦,專訪中批評英國王室的餘波依然蕩漾。英國脫口秀節目主持人摩根(Piers Morgan)痛批梅根忘恩負義,還談到當年與梅根有過交情,梅根開與與哈利約會後,就與他切斷聯繫。結果遭到節目「早安英國」氣象播報員貝瑞斯佛德(Alex Beresford)當場反譏,表示梅根本來就有權跟他切斷關係,還說摩根經常在節目批評梅根。

摩根不爽,一氣之下竟然離開攝影棚,也不管節目正在直播。

來源:OffGuardBridge YouTube頻道

Piers Morgan who thinks Meghan and Harry should put up with what the media are saying about them running away because he doesn’t like what the media was saying about him pic.twitter.com/DHjKqOnQmq