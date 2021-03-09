梅根大爆家務事掀波 英美政府不蹚渾水

英國利物浦一戶人家8日圍在電視旁，收看哈利王子夫婦的專訪。（Getty Images）

英國 哈利王子及妻子梅根 在專訪大爆脫離王室心路歷程以及家族秘辛，甚至引發英美民眾兩派支持，互相攻擊太保守、太感情用事。對此，英美兩國政府避談詳細內容真偽，只分別給予祝福。

央廣引述法新社、路透報導，梅根在受訪時指控，王室曾擔心她兒子的膚色黝黑程度，並使她瀕臨自殺邊緣，這些發言對英國王室造成了衝擊。而英國歷任首相鮮少談論王室事務，如今在媒體連番報導梅根訪談內容的情況下，強生表示，他不會對種族歧視 的指控表示意見。

強生在記者會上表示，自己向來對女王、以及她在英國和國協之間所發揮的團結作用抱持最高敬佩。至於其他事、所有其他和王室有關的事，他長久以來都不去談論，如今也一樣。

至於美國白宮方面8日表示，發言人莎琪(Jen Psaki)說，任何人要挺身而出暢談和精神問題的搏鬥、並說出自己的故事都需要勇氣。然而，莎琪也強調，這兩位英國王室成員如今是「普通公民」，因此「我們不會代表總統發表更多評論」。

莎琪說：「我們與英國人民有著堅定和持久的關係，也在各種問題上與英國政府保有特殊夥伴關係，這都將持續下去。」