梅根大爆家務事掀波 英美政府不蹚渾水
英國哈利王子及妻子梅根在專訪大爆脫離王室心路歷程以及家族秘辛，甚至引發英美民眾兩派支持，互相攻擊太保守、太感情用事。對此，英美兩國政府避談詳細內容真偽，只分別給予祝福。
央廣引述法新社、路透報導，梅根在受訪時指控，王室曾擔心她兒子的膚色黝黑程度，並使她瀕臨自殺邊緣，這些發言對英國王室造成了衝擊。而英國歷任首相鮮少談論王室事務，如今在媒體連番報導梅根訪談內容的情況下，強生表示，他不會對種族歧視的指控表示意見。
強生在記者會上表示，自己向來對女王、以及她在英國和國協之間所發揮的團結作用抱持最高敬佩。至於其他事、所有其他和王室有關的事，他長久以來都不去談論，如今也一樣。
至於美國白宮方面8日表示，發言人莎琪(Jen Psaki)說，任何人要挺身而出暢談和精神問題的搏鬥、並說出自己的故事都需要勇氣。然而，莎琪也強調，這兩位英國王室成員如今是「普通公民」，因此「我們不會代表總統發表更多評論」。
莎琪說：「我們與英國人民有著堅定和持久的關係，也在各種問題上與英國政府保有特殊夥伴關係，這都將持續下去。」
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