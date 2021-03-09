我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美施打疫苗破9208萬劑 23.5%成人已接種

北加州灣區 明、後天迎近5周最大降雨

哈利揭與父兄關係：查理一度拒接電話 與威廉還沒和好

編譯中心／綜合8日電
英國哈利（右）王子在接受美國主持天后歐普拉專訪時，談到與父親查理（左）、哥哥威廉（中）的關係。圖為三人在2017年一起出席活動。（路透資料照片）
英國哈利（右）王子在接受美國主持天后歐普拉專訪時，談到與父親查理（左）、哥哥威廉（中）的關係。圖為三人在2017年一起出席活動。（路透資料照片）

英國哈利王子與妻子梅根接受美國主持天后歐普拉專訪，節目8日在CBS播出，兩人每一句話都受到極大關注，並引起王室及各界波瀾。訪談中，歐普拉直白提問，兩人當初為何選擇離開王室？哈利直言因為沒有得到王室夠支持，並透露與父親查理王儲關係好轉，但與哥哥威廉王子則尚未重修舊好。

哈利之前曾表示，英國「有毒的媒體」對他和家人的負面報導破壞了他的精神健康，使得他和梅根離開王室前往美國。

哈利在專訪中則進一步說明：「因為我們沒有得到足夠支持。」歐普拉反問：「這樣的決定是否讓女王措手不及？」哈利說道：「不，我太尊重她了。」並強調當時與太太在加拿大時，就與女王伊莉莎白二世和父親查理討論這件事。

哈利與梅根接受美國電視脫口秀主持人歐普拉的專訪（圖），美英政府都避談英國王室家務...
哈利與梅根接受美國電視脫口秀主持人歐普拉的專訪（圖），美英政府都避談英國王室家務，不蹚渾水。（路透）

哈利表示，父親一度氣到不接的他的電話，但他強調，父親現已願接聽來電。哈利也澄清脫離王室一是並非由梅根策畫，但若不是梅根，自己還困在體制內，「我被困在體制裡。我的父親和哥哥也被困住了。他們沒辦法離開，我對此深感同情。」梅根在專訪中也否認主導一切：「你不覺得這很沒有邏輯嗎？我為了他放棄一切。」

談到父子關係，哈利表示：「我感到失望，因為他經歷過類似的事情，他知道這種痛苦，而且亞契是他的孫子。但同時，我當然會永遠愛他。儘管發生過許多傷人的事情，我依舊會把嘗試修復這段關係視為優先事項之一。」

至於哥哥威廉王子，哈利表示，他同樣深愛著哥哥，兩人一起經歷過地獄，「但我們現在處於不同的道路」。

哈利 梅根 歐普拉

上一則

梅根大爆家務事掀波 英美政府不蹚渾水

下一則

撤兵生變？美國要求阿富汗、神學士共組過渡政府

延伸閱讀

英媒：哈利、梅根如同按下核按鈕 女王急開會討論

英媒：哈利、梅根如同按下核按鈕 女王急開會討論
哈利王子：我受困於王室體制 父親兄長也是

哈利王子：我受困於王室體制 父親兄長也是
諷刺梅根專訪表現 英主持人：可以拿一座奧斯卡

諷刺梅根專訪表現 英主持人：可以拿一座奧斯卡
無視王室勸阻硬要受訪 哈利、梅根恐失王室頭銜

無視王室勸阻硬要受訪 哈利、梅根恐失王室頭銜

熱門新聞

緬甸軍挖開美少女示威者墳墓 目擊者：肉塊遭取出

2021-03-06 08:28
Whatever為視訊會議設計的睡衣西裝。（圖／取自Whatever公司網站）

日商推「手臂以上正式」睡衣西裝 意外熱銷

2021-03-06 15:15
梅根要說出在英皇室生活的真心話，引發軒然大波。圖／摘自YouTube

梅根不讓女王有時間準備 皇室只能跟觀眾同步收看專訪

2021-03-06 09:00
緬甸街頭抗議民眾將女性的筒裙高掛，以拖延軍警追捕速度。 路透社

緬甸示威奇招 「女裙」高掛街頭 軍警怕招厄運抓人變慢

2021-03-06 18:01
英國王室成員查理王儲和卡蜜拉、女王、梅根和哈利、威廉和凱特齊聚畫面恐難再現。圖為2018年資料照片。（美聯社）

專訪再揭密！梅根負評纏身 懷疑是凱特、卡蜜拉對外放話

2021-03-06 02:24
在哈利王子夫婦接受歐普拉專訪播出前幾小時，英國女王（左）、王儲查理（左二）和妻子卡蜜拉（左三）、威廉王子（右二）和妻子凱特（右）將一起出席一項慶祝大英國協日的活動。圖為他們去年3月王室出席大英國協日禮拜的資料照片。（路透）

英王室團結抗梅根！專訪播出前 女王率全體搶先登場

2021-03-06 22:33

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
CDC公布建議指南：已完成疫苗接種民眾 可免戴口罩聚會

CDC公布建議指南：已完成疫苗接種民眾 可免戴口罩聚會
科學證明：這5種食物 對身體有害

科學證明：這5種食物 對身體有害
紓困案一再變動 專家：一些人宜暫緩報稅 可省上千元

紓困案一再變動 專家：一些人宜暫緩報稅 可省上千元
第3輪紓困 百萬人恐無錢領 研究：約90%家庭可獲得

第3輪紓困 百萬人恐無錢領 研究：約90%家庭可獲得
影／歐普拉：擔心梅根兒子太黑的 不是女王和王夫

影／歐普拉：擔心梅根兒子太黑的 不是女王和王夫