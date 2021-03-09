哈利揭與父兄關係：查理一度拒接電話 與威廉還沒和好

英國哈利（右）王子在接受美國主持天后歐普拉專訪時，談到與父親查理（左）、哥哥威廉（中）的關係。圖為三人在2017年一起出席活動。（路透資料照片）

英國哈利 王子與妻子梅根 接受美國主持天后歐普拉 專訪，節目8日在CBS播出，兩人每一句話都受到極大關注，並引起王室及各界波瀾。訪談中，歐普拉直白提問，兩人當初為何選擇離開王室？哈利直言因為沒有得到王室夠支持，並透露與父親查理王儲關係好轉，但與哥哥威廉王子則尚未重修舊好。

哈利之前曾表示，英國「有毒的媒體」對他和家人的負面報導破壞了他的精神健康，使得他和梅根離開王室前往美國。

哈利在專訪中則進一步說明：「因為我們沒有得到足夠支持。」歐普拉反問：「這樣的決定是否讓女王措手不及？」哈利說道：「不，我太尊重她了。」並強調當時與太太在加拿大時，就與女王伊莉莎白二世和父親查理討論這件事。

哈利與梅根接受美國電視脫口秀主持人歐普拉的專訪（圖），美英政府都避談英國王室家務，不蹚渾水。（路透）

哈利表示，父親一度氣到不接的他的電話，但他強調，父親現已願接聽來電。哈利也澄清脫離王室一是並非由梅根策畫，但若不是梅根，自己還困在體制內，「我被困在體制裡。我的父親和哥哥也被困住了。他們沒辦法離開，我對此深感同情。」梅根在專訪中也否認主導一切：「你不覺得這很沒有邏輯嗎？我為了他放棄一切。」

談到父子關係，哈利表示：「我感到失望，因為他經歷過類似的事情，他知道這種痛苦，而且亞契是他的孫子。但同時，我當然會永遠愛他。儘管發生過許多傷人的事情，我依舊會把嘗試修復這段關係視為優先事項之一。」

至於哥哥威廉王子，哈利表示，他同樣深愛著哥哥，兩人一起經歷過地獄，「但我們現在處於不同的道路」。