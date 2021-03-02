哈梅專訪曝秘辛！威廉不知情 半數英國人不想看

據稱，哈利（左）與威廉之間雖有裂痕，兩人並沒有不願彌補。路透資料照片

英國哈利 王子與妻子梅根接受美國名嘴歐普拉 專訪，節目未播出就掀起話題，據英媒報導，王室對此毫不知情，連曾與哈利感情甚篤的哥哥威廉 王子也被蒙在鼓裡，據報導，「兩人已經有一段時間沒有說話」。此外，雖然英國民眾對梅根觀感不佳，民調訪問有半數表示無意收看，但電視台的反應卻很真實，播映權搶翻天。

哈利夫婦日前接受歐普拉專訪，節目將於7日晚間在CBS電視台首播。而據「太陽報」、「每日郵報」報導，知情人士透露，「哈利和威廉已經有段時間沒有說話了。梅根和歐普拉談論他們的關係、他們和王室的關係不會帶來任何幫助。他們都想重修舊好，但關係還是很糟糕。威廉不知道她跟歐普拉說了什麼，王室成員都不知道。他們會和其他所有人同時知道（專訪內容），但我懷疑他們不會看。」

「周日泰晤士報」王室記者尼卡指出，王室似乎已預料哈利夫婦近日會就脫離王室一事爆料，雖有些不安，但已有心理準備。

去年以哈利與梅根為主角的未授權傳記「尋找自由」（Finding Freedom）出版，書中指哈利質疑威廉陣營放話構陷他，導致雙方關係降到冰點。

此外，英女王早前拔除哈利夫婦所有榮譽頭銜，兩人則以聲明回應：「服務是一生志業、適用全世界。」讓威廉王子感到「難過又震驚」。

99歲菲利普親王 轉院繼續治療

此外，99歲的菲利普親王早前因身體微恙，住院預防性接受治療。白金漢宮1日表示，菲利普親王在住院13晚後，轉院繼續接受治療及檢查心臟舊疾。菲利普親王2月16日晚入住倫敦愛德華七世醫院，目前轉院至聖巴多羅買醫院。BBC報導，白金漢宮指出，醫師稱菲利普親王對治療有反應，目前感覺良好，預計本周將繼續住院。