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菲利普親王不適入院！澄清「無關新冠」 本周留院觀察

編譯中心／綜合21日電
英國女王伊莉莎白二世的夫婿菲利普親王因為身體不適，入院接受「預防性治療」。本周仍必須留院觀察。（路透資料照片
英國女王伊莉莎白二世的夫婿菲利普親王因為身體不適，入院接受「預防性治療」。本周仍必須留院觀察。（路透資料照片

英國女王伊莉莎白二世夫婿菲利普親王因為身體不適，入院接受「預防性治療」。消息人士透露，菲利普親王可能本周仍必須留院觀察。查理王子20日前往醫院探視父親。

高齡99歲的菲利普親王感到身體不適後，在醫師的建議下，於16日晚間入院倫敦的愛德華七世醫院。

消息人士表示，菲利普親王在入院的前幾天已感到身體不適，但和新冠肺炎無關。他是搭車前往醫院，沒有搭救護車，據知是自行走進醫院。

查理王子20日前往醫院探視父親。（路透）
查理王子20日前往醫院探視父親。（路透）

儘管菲利普親王住院，但王室成員近幾天都維持正常公務行程。BBC報導，查理王子20日下午前往醫院探視父親。克萊倫斯宮發言人表示，72歲的查理王子在醫院停留約30分鐘後返回住所。

根據英格蘭地區目前的封城規定，前往醫院探病是外出的「合理原因」，但大多數醫院對於探病都有嚴格限制。

白金漢宮消息人士表示，菲利普親王下周可能必須繼續住院觀察。英國女王伊莉莎白二世和菲利普親王今年1月已經在溫莎城堡由家庭醫師接種新冠疫苗。94歲的女王目前仍待在溫莎城堡。

這次並非菲利普親王近年來首度預防性入院，他在2019年12月也曾在愛德華七世醫院住了4晚，在聖誕節前夕出院，到諾福克郡和女王共度聖誕。

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