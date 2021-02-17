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哈利梅根登歐普拉節目「首談出走」 英媒：斷返王室之路

編譯田思怡／綜合16日電
英國哈利王子（左）和妻子梅根接受美國名主持人歐普拉的訪問，預估將在3月7日播出。（路透資料照片）
英國哈利王子（左）和妻子梅根接受美國名主持人歐普拉的訪問，預估將在3月7日播出。（路透資料照片）

英國哈利王子和妻子梅根日前宣布懷了二胎，據說王室紛紛獻上祝福，關係似有好轉；不過近日傳出兩人接受美國名主持人歐普拉（Oprah Winfrey）90分鐘訪問，暢談為何離開王室，預定3月7日播出。英媒認為，夫妻倆首次公開談到出走決定，顯示兩人以無意返回王室。

與歐普暢談90分鐘 3月7日播出 

哥倫比亞廣播公司（CBS）預定3月7日播出歐普拉的訪談節目，距「梅根出走」（Megxit）周年僅3周。英媒一致認為，此舉證明這對夫妻已無意返回英國王室，他們可能把哈利決定出走後，及與英女王之間的閉門會談內容細節公開，再度投下震撼彈。而「不抱怨、不解釋」是英國王室的最高原則，因此白金漢宮不可能認同兩人受訪的舉動。

每日郵報報導，哈利與梅根出走一年的檢討期於3月31日屆滿後，女王可能要求他們放棄所有由王室指派的組織頭銜，包括哈利的三個軍職。報導說，哈利正奮力保住他的軍職，但可能無法如願。哈利身為英國橄欖球聯合會、橄欖球聯盟和倫敦馬拉松贊助人的工作也可能不保。梅根則將放棄國家劇院贊助人的工作。

王室消息人士說：「他們已經不可能再回頭。」

歐普拉與梅根有私交 與哈利搭檔節目

67歲的歐普拉之前就與梅根有私交，在哈利夫婦去年夏天搬到加州後，又成為鄰居。歐普拉一直與哈利夫婦保持互動，據說還與梅根的母親朵莉亞（Doria Ragland）成為朋友。

歐普拉2018年5月應邀參加哈利和梅根在溫莎堡的婚禮，最近向她在Instagram上的1900萬追隨者宣傳梅根投資的素拿鐵「健康超級拿鐵」（wellness superlatte），還貼上皇冠表情符號。

此舉引起王室側目，關切梅根是否利用與王室的關係賺錢。歐普拉也與哈利搭檔，正在為蘋果TV製作一系列有關心理健康的節目。

消息人士說，哈利和梅根已與Spotify和Netflix等公司簽了數千萬美元的合約，財務不成問題，但他們的商業行為，使他們不可能繼續扮演半個王室成員的角色。

哈利 梅根 歐普拉

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