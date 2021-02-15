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哈利梅根喜懷二胎「甜照曝光」 王室成員送祝福

編譯中心／綜合14日電
英國哈利王子（左） 與妻子梅根宣布懷了第二胎。（取材自推特）
英國哈利王子（左） 與妻子梅根宣布懷了第二胎。（取材自推特）

英國哈利王子（Prince Harry）與妻子梅根的發言人今天表示，薩塞克斯公爵夫人梅根喜懷第2胎。但孩子的性別尚未公布。白金漢宮發言人指出，王室成員對此都相當高興。

來源：YouTube

哈利與梅根在2018年5月19日於溫莎城堡完婚。2019年5月6日，哈利和梅根結婚11個月後，兩人的第一個孩子亞契（Archie）誕生。哈利和梅根去年閃辭英國王室職務，遷居至美國加州。

BBC報導，哈利與梅根對於第2個孩子即將到來感到「非常欣喜」。發言人表示：「我們可以證實亞契即將當哥哥了，薩塞克斯公爵和公爵夫人（Duke and Duchess of Sussex）正高興期待第2個孩子的到來。」

白金漢宮發言人指出，英國女王伊莉莎白二世、女王丈夫菲利普親王、哈利的父親查理王儲，以及其他王室成員「都對這個消息感到高興，並祝福兩人」。孩子的性別尚未公布，但將是英國王室第8順位繼承人。

哈利和梅根在今年1月已經停用社群媒體，但兩人的攝影師好友哈里曼（Misan Harriman）在個人推特發布一張他替兩人拍攝的黑白照片。

照片中，哈利赤腳坐在一棵樹下，梅根頭枕丈夫的大腿並屈膝躺著，兩人笑著對視。哈利的手輕攬妻子的頭部，梅根的手則是放在隆起的肚子上，畫面幸福洋溢。

哈里曼寫道：「梅根，我在妳的婚禮見證了這個愛情故事的開始，也很榮幸捕捉到這個故事成長的一刻。恭喜薩塞克斯公爵和公爵夫人。」

梅根2020年11月曾經投書「紐約時報」透露，她在當年7月經歷流產。夫婦倆因為痛失小生命，陷入深深悲痛：「當我緊緊抱著大兒子的時候，我知道我正在失去我的第二個寶寶。」

梅根 哈利 英國

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