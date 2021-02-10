梅根人氣慘跌！ 英國人討厭她更勝卡蜜拉

梅根人氣暴跌，甚至輸給被喻為「英國最令人厭惡的女人」的卡蜜拉。(Getty Images)

英國哈利 王子與女星梅根 結婚後，一連串爭議性行為引發民眾反感，不過外界多將哈利叛逆行為歸咎於梅根。英國機構YouGov發表最新調查結果，梅根的人氣跌至32%，在15名王室成員中排第11名，名次比查理王儲的妻子卡蜜拉還低。

綜合媒體報導，YouGov在2020年10月至12月訪問1515名英國人，結果威廉王子（Prince William）成為最受歡迎的王室成員，有75%受訪者對他持正面看法，比第二位的英國女王還要高。

民調顯示，梅根在年輕族群中較受歡迎，但較年長的世代鮮少對她投以正面評價。調查顯示，32％受訪者對梅根抱持正面看法，25%態度中立，但高達40%帶有負面觀感。但若把受訪者年齡限縮於千禧年世代，也就是1981至1996年間出生的年輕族群，則有41％持有正面看法。

而卡蜜拉被認為介入查理王儲、黛安娜王妃感情，甚至被封「英國最令人厭惡的女人」，向來不太受到英國民眾歡迎。但她本次卻人氣大增，上升至第9名，有37％對她持有正面看法，人氣程度只落後哈利王子的41％幾個百分點，甚至超越梅根。

此外，根據調查，最受喜愛王室成員第三到五名分別是凱特、女王之妹安公主、菲利普親王，看得出英國擁皇派民眾，確實是看王位繼承的遠近決定對誰更有好感。