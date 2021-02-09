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英女王傳關說修法 防止「令人尷尬」財產曝光

編譯中心／綜合8日電
英國女王有多少財富始終成謎。愛馬的女王擁有不少名駒。圖為她2020年6月騎著費爾小馬（Fell pony）逛溫莎堡。（路透資料照片）
英國女王有多少財富始終成謎。愛馬的女王擁有不少名駒。圖為她2020年6月騎著費爾小馬（Fell pony）逛溫莎堡。（路透資料照片）

英國衛報披露，英國女王在1970年代遊說政府修改一項草擬的法案，方便她隱藏「令人尷尬」的私人財富，不讓百姓知道。根據國家檔案局公布的政府備忘錄，女王的私人律師向部會首長施壓，修改提出的法案草案，隱藏她持有的股票。對此，白金漢宮表示報導不實，對女王影響國家立法程序的指控「根本不正確」。

衛報報導，國家檔案館出土文件披露，在希斯首相政府時代，政府準備提出「公司法」（Companies Bill），其中授權上市公司的執行長得以要求知道股票真正持有人身分，以防止投資人透過空殻公司或指定的代理人買股票。

英國女王伊莉莎白二世（左二）1996年7月與英國首相梅傑（左）為國前首相希斯（中...
英國女王伊莉莎白二世（左二）1996年7月與英國首相梅傑（左）為國前首相希斯（中）舉辦80周年生日慶祝晚宴。（Getty Images）

文件指出，英女王的私人律師向當時的貿易與工業大臣侯艾施壓，修改草案讓英女王的私人財富得以隱藏。「太陽報」報導，英女王嘗試隱藏「令人尷尬」的投資。文件可以追溯至1973年11月，當時人們都擔心英女王持有的股票將會曝光。不過，法例最終因為希斯在1974年2月的提前大選中失利，其後辭去首相職務而未能通過。

白金漢宮反駁，指英女王試圖影響國家立法程序的指控「根本不正確」。白金漢宮表示，當時立法須獲「女王同意」是正式的議會程序，而在政府要求的情況下，女王必定會給予同意，故任何有關女王阻止政府立法的說法都是錯誤的。

英國女王從未透露她有多少財富。女王的主要收入來源為納稅人繳納的「君主撥款」，由英國政府支付。據王室網站公布的2018-19年度報告，該年度收到的撥款總額為1.073億美元。

此外，女王的收入還包括私人財產及投資組合。據「富比士」，她在2016年的淨資產約為5.3億美元，大部分來自蘭開斯特公爵的領地及產業；此外，女王也收藏藝術品和珠寶，擁有賽馬的純種馬。

不過，女王的財富似乎不斷縮水。2020年新冠肺炎衝擊經濟，英國王室因觀光人數銳減，導致頓時缺少6400萬英鎊（約8801萬美元）收入，除了去年年中傳出裁減王室250名員工；上月還透過英國皇家收藏基金會網站線上販售紀念品，以填補嚴重財務漏洞。

英國 股票 投資

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