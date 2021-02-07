梅根挨批「幼稚」！傳不帶小亞契為菲利普親王過生日

菲利普親王（左起）、哈利、伊莉莎白二世女王、梅根的母親與梅根曾一起圍繞著剛出生沒多久的亞契，接著彼此關係就發生變化，親王與女王一年多沒再見到曾孫。（路透資料照片）

英國哈利 王子與好萊塢演員梅根 結婚後，一直話題不斷，各報章雜誌時常放大檢視梅根，讓她不堪其擾，最終夫妻倆帶著兒子亞契離開英國王室來美國洛杉磯生活。早前各方傳出早先各方傳出今年6月哈利將會返回英國，出席與母親黛安娜相關活動，也為爺爺菲利普親王百歲大壽慶賀，但梅根卻不會帶著兒子亞契陪同返英，再度招來議論。

綜合媒體報導，雖然亞契極不可能繼承英國王位，卻仍受到王室長輩們的關愛與想念，特別是親爺爺查理王儲；曾祖父母──女王與親王也一年多沒親眼見到他，都很期待與他重聚，就連被傳對梅根很有意見的威廉王子與妻子凱特，都希望自己的三個孩子能和小堂弟多多相處，培養感情，因為威廉、哈利與堂妹們之間就有宛如親手足的情誼。

部分媒體報導，由於可惜梅根對王室的不滿太深，不願讓亞契返回英國見家人。英國王室專家勞勃強生也在電視上受訪時，砲轟梅根的行為「幼稚」，而且跟王室之間愈鬧愈僵，再對立下去可能比Netflix影集「王冠」中的情節更複雜，只是讓全球繼續看笑話。

勞勃形容梅根堅決不帶兒子陪哈利回英國探望親友「非常糟糕、讓人震驚」，就好像朝伊莉莎白二世女王的頭上開槍一樣。勞勃建議，若是不想再讓大眾關注這事，梅根不能再挾子報復，必須主動露面給盛傳不和的大伯威廉、嫂嫂凱特熱情的擁抱，才能夠有圓滿的收場，也要讓查爾斯能再親眼見到愛孫亞契。