不只第二王后…泰王傳又封女少將 王室宮鬥再升級？

泰國國王瓦吉拉隆功27日封「後宮團」一名成員薩塔塔帕克為少將，據說她是僅次於王后蘇堤達和貴妃詩妮娜的「三號人物」。（取材自Twitter）

泰國 國王瓦吉拉隆功近日打算將貴妃詩妮娜冊封為「第二王后」，因此和妹妹詩琳通公主發生爭執，最後詩琳通公主在過程中受傷送醫。如今流言尚未平息，瓦吉拉隆功在27日又封「後宮團」一名成員薩塔塔帕克（Suttattapak Borirakpumin）為少將。薩塔塔帕克據說是僅次於王后蘇堤達和貴妃詩妮娜的「三號人物」，也時常陪伴在瓦吉拉隆功身邊。

薩塔塔帕克目前外流照片極少，只有一張身穿白色軍服的低頭照，未來是否成為詩妮娜勁敵還未可知。路透前曼谷採訪主任、常批評泰國王室的記者馬歇爾針對表示，「很有趣，雖然泰王瓦吉拉隆功尚未立貴妃詩妮娜為『第二王后』，但他已封另一名後宮團成員薩塔塔帕克為少將」。

另外，據泰國王室公告，一名叫帕華茨莉（Paphatsiri Wachiraphak）的妃子也被提拔為女中校。

泰國王室專家分析，獲擢升的兩名妃子都是貴妃的人馬，詩妮娜將泰王寵愛的妃子逐一拉攏到身邊，形成親密的「戰友關係」。而蘇堤達王后不願與之為伍，獨自一人生活在瑞士，恐為她日後的慘敗埋下伏筆。

原先外界推測，若詩妮娜真的被封后，現任蘇堤達的地位恐將不保。不過「挺后派」的人馬仍積極捍衛她的正宮地位，27日還在王室官方IG帳號，貼出蘇堤達盛裝打扮的照片，並寫著「王后殿下」，宣示主權意味相當濃厚。