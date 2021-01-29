我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

什麼行業最危險？ 舊金山加大：廚師染疫病歿最多

GameStop之亂：券商出手限制「散戶的正義」？

不只第二王后…泰王傳又封女少將 王室宮鬥再升級？

編譯中心／綜合28日電
泰國國王瓦吉拉隆功27日封「後宮團」一名成員薩塔塔帕克為少將，據說她是僅次於王后蘇堤達和貴妃詩妮娜的「三號人物」。（取材自Twitter）
泰國國王瓦吉拉隆功27日封「後宮團」一名成員薩塔塔帕克為少將，據說她是僅次於王后蘇堤達和貴妃詩妮娜的「三號人物」。（取材自Twitter）

泰國國王瓦吉拉隆功近日打算將貴妃詩妮娜冊封為「第二王后」，因此和妹妹詩琳通公主發生爭執，最後詩琳通公主在過程中受傷送醫。如今流言尚未平息，瓦吉拉隆功在27日又封「後宮團」一名成員薩塔塔帕克（Suttattapak Borirakpumin）為少將。薩塔塔帕克據說是僅次於王后蘇堤達和貴妃詩妮娜的「三號人物」，也時常陪伴在瓦吉拉隆功身邊。

薩塔塔帕克目前外流照片極少，只有一張身穿白色軍服的低頭照，未來是否成為詩妮娜勁敵還未可知。路透前曼谷採訪主任、常批評泰國王室的記者馬歇爾針對表示，「很有趣，雖然泰王瓦吉拉隆功尚未立貴妃詩妮娜為『第二王后』，但他已封另一名後宮團成員薩塔塔帕克為少將」。

另外，據泰國王室公告，一名叫帕華茨莉（Paphatsiri Wachiraphak）的妃子也被提拔為女中校。

泰國王室專家分析，獲擢升的兩名妃子都是貴妃的人馬，詩妮娜將泰王寵愛的妃子逐一拉攏到身邊，形成親密的「戰友關係」。而蘇堤達王后不願與之為伍，獨自一人生活在瑞士，恐為她日後的慘敗埋下伏筆。

原先外界推測，若詩妮娜真的被封后，現任蘇堤達的地位恐將不保。不過「挺后派」的人馬仍積極捍衛她的正宮地位，27日還在王室官方IG帳號，貼出蘇堤達盛裝打扮的照片，並寫著「王后殿下」，宣示主權意味相當濃厚。

泰國

上一則

奢華宮殿被踢爆 普亭另一豪宅從地圖上「消失」

下一則

爭搶牛津疫苗供應先後 歐盟和英國快要翻臉

延伸閱讀

變種病毒引「升級」口罩呼籲 CDC尚未提倡「雙口罩」

變種病毒引「升級」口罩呼籲 CDC尚未提倡「雙口罩」
泰國「甄嬛」后位未到手就又有勁敵？泰王傳又封女少將

泰國「甄嬛」后位未到手就又有勁敵？泰王傳又封女少將
泰王想來個「一王二后」 妹看不下去遭「放狗打斷腿」

泰王想來個「一王二后」 妹看不下去遭「放狗打斷腿」
宮廷劇續集！泰王冊封詩妮娜「第二王后」 還打傷妹妹

宮廷劇續集！泰王冊封詩妮娜「第二王后」 還打傷妹妹

熱門新聞

甘東蘭穿著火辣，卻也因此惹來非議。 圖擷自甘東蘭YouTube

南韓直播主低胸裝吃播 意外錄到老闆娘偷譙瘋女人

2021-01-21 08:47
加拿大籍華裔毒梟謝志樂（Tse Chi Lop，音譯）已在荷蘭被捕。他據稱是亞洲最大犯罪組織首腦，也是全球頭號通緝犯之一。路透

亞洲最大毒梟荷蘭落網 澳洲盼引渡華裔謝志樂審判

2021-01-24 10:25
巴西飛機空難，罹難者包括飛行員華格納(圖上左起)、28歲後衛諾埃、27歲門將魯納爾、(圖下左起)23歲左後衛普萊斯德斯、帕爾馬斯足球俱樂部32歲主席梅拉和中場莫利納里。（擷取自Instagram）

巴西足球隊參賽遇死劫！飛機起飛瞬間墜毀 6人全罹難

2021-01-25 07:55
德國畫報爆料，瓦吉拉隆功正式將妮娜提升為第二王后，儀式就排定在詩妮娜過36歲生日的26日，等於當成生日大禮。美聯社

宮廷劇續集！泰王冊封詩妮娜「第二王后」 還打傷妹妹

2021-01-26 21:59
英國桑莫塞特的伊奧維頓皇家海軍航空站，太陽報21日頭版頭條踢爆一名飛機技師將疑似中國間諜的亞裔女子秘密帶進海軍基地，還把人藏進寢室衣櫃長達2周時間。畫面翻攝：The Sun

亞裔女藏英海軍基地寢室衣櫃達2周 小報疑中國使美人計

2021-01-22 16:52
伊朗最高領袖哈米尼的推特帳號今天上傳一張貌似美國前總統川普的照片，正打著高爾夫球，且顯然已遭無人機鎖定。推文誓言要為美軍無人機狙殺的伊朗軍事最高指揮官報仇。取材自推特

被鎖定？伊朗領袖貼出似川普照片 以空中攻擊角度拍攝

2021-01-22 07:41

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
陳水扁親信黃芳彥 南加舉槍轟頭自盡

陳水扁親信黃芳彥 南加舉槍轟頭自盡
舉槍自殺前四天 黃芳彥最後身影曝光

舉槍自殺前四天 黃芳彥最後身影曝光

「如果FBI來抓 我就用槍自轟」 黃芳彥一語成讖

「如果FBI來抓 我就用槍自轟」 黃芳彥一語成讖
扁家親信黃芳彥陳屍加州車內 涉國務機要費案滯美12年

扁家親信黃芳彥陳屍加州車內 涉國務機要費案滯美12年
因案潛逃客死異鄉 還有劉松藩、王又曾、王玉雲…

因案潛逃客死異鄉 還有劉松藩、王又曾、王玉雲…