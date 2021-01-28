梅根做皇太后大夢 被爆變虎媽為兒繼位準備

梅根被指做著太后大夢，希望兒子亞契有機會在英國王位繼承人順序上大躍進。（路透資料照片）

英國哈利 王子與兒子亞契，按照王位繼承規範，分別只排在第6與第7的位置，哈利的父親查理、兄長威廉 、威廉的三個孩子都在他們前面，他們幾乎不可能有機會登上國王大位。然而「New Idea」雜誌卻稱，哈利的妻子梅根 有意做虎媽，開始在做亞契有朝一日繼承王位的準備，甚至他才一歲多，就已經開始安排一堆貴族教育。

據「New Idea」的說法，天有不測風雲，世事無絕對，要說亞契「完全不會」成為英國未來國王，其實也有點武斷，雖然要能夠發生那麼重大的變故，讓他前面的六個人都不能繼位，實在令人難以想像，可是曾寫過哈利與威廉專書的皇室專家都覺得「假使有個萬一」亞契或是哈利都不無可能會登上英皇寶座，因此梅根開始做著皇太后的大夢，不見得完全沒來由。

該雜誌指，就算亞契與王位還是一點都沾不上邊，梅根只要看到他在接班順序上往前提升好幾名，就已經非常開心，才不管實現的機率有多高，而她向來對任何事有備而來，絕不會不先做好萬全的準備就貿然上陣，所以她已經很費心教育亞契，要讓亞契成為上得了檯面的貴公子。

儘管現在梅根和哈利住在美國，她還是要求哈利多講點話給兒子聽，要讓亞契耳濡目染直接學英國口音，才不會和堂兄姊們比起來像個外人，也計畫等亞契再大一些，就要哈利教他皇室規矩與歷代帝后的歷史，要他早點做好「也許」繼承王位的準備。