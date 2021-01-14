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陪泰王視察 泰妃詩妮娜重返被囚監獄 掃地展親民形象

編譯中心╱綜合13日電
泰王瓦吉拉隆功與泰妃詩妮娜早前視察監獄。（YouTube截圖）
泰王瓦吉拉隆功與泰妃詩妮娜早前視察監獄。（YouTube截圖）

泰國王妃詩妮娜的反轉人生經常被戲稱為「泰版甄環傳」，她先是遭泰王貶入監獄，隔年又閃電復位，此後甚至逐漸取代王后，陪同泰王瓦吉拉隆功出席各個公開場合與活動，可以說是集萬千寵愛於一身。泰國王室日前公布了一系列泰王與詩妮娜一同視察監獄的照片，兩人甚至還拿起掃帚幫忙打掃，然而值得注意的是，其中一間監獄正是詩妮娜2019年因「反叛王后」而被關的那間監獄。

根據路透、每日郵報報導，泰國王室日前透過影片公布了泰王瓦吉拉隆功2020年視察監獄的一系列照片，只見泰王在官員的陪同下，先後前往了不同的女子監獄，然而值得注意的是，在泰王身邊都是當時剛恢復頭銜的王妃詩妮娜，而非王后。

從照片中可以看到，泰王與詩妮娜兩人脫下華服，身穿牛仔褲，在現場拿起掃帚掃地，十分親民。據悉，其中一間女子監獄就是當初詩妮娜被關押的監獄。詩妮娜2019年因忤逆王后，被褫奪一切王室頭銜，並關押至女子監獄。怎知2020年卻光榮復位，震驚各界。

詩妮娜自從2020年被拍到閃電出獄，並飛往德國與泰王會面後，隨即就被恢復頭銜，重新躋身王室。在此之後，泰王大大小小的公開行程，幾乎都由詩妮娜隨侍在側。事實上，詩妮娜與王后的後宮之爭一直以來都是外界矚目的焦點，先前詩妮娜曾遭外流1443張私密不雅照，當時就被懷疑這些照片是王后派人故意洩漏，企圖想藉此將詩妮娜拉下台，怎知儘管爆出不雅照風波，泰王仍然專寵詩妮娜一人。

泰王瓦吉拉隆功與泰妃詩妮娜早前視察監獄（YouTube截圖）
泰王瓦吉拉隆功與泰妃詩妮娜早前視察監獄（YouTube截圖）
泰王瓦吉拉隆功與泰妃詩妮娜早前視察監獄（YouTube截圖）
泰王瓦吉拉隆功與泰妃詩妮娜早前視察監獄（YouTube截圖）

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