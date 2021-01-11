拒哈利享受王室待遇！96％英國人贊成拔掉他王位繼承權

據每日快報民調，高達96％民眾認為哈利應該放棄王位繼承權。(Getty Images)

去年英國哈利 王子與妻子梅根 發表震撼各界的「脫英宣言」，隨後卸下英國王室重要成員身分，來美建立新生活。而據悉，梅根目前仍不具有英國公民身分，且有96％民調支持王室踢除哈利的王位繼承權，兩人重返英國發展前景相當不樂觀。

在梅根2018年5月嫁給哈利王子後，原本有意申請公民身分，但兩人來美發展後，她因未能符合「住在英國至少3年、待在海外天數少於270天」的條件而失去資格。而據每日快報最新民調指出，高達96％民眾認為哈利應放棄王位繼承權。

據報導，每日快報於7日實施民調，吸引6420人參與投票，回應哈利是否應該繼續留在王位繼承順位名單上。96％讀者贊同哈利被除名，僅4％讀者認為他仍應保有資格。

讀者們表示，「他已經退位了，所以在繼承順位上沒有任何地位」、「他想要一個『正常』的生活，那就滿足他的願望，讓他成為普通人」，還有人表示「兒子（小王子亞契）也要一起被除名」。

此外，夫妻倆脫離王室風波以來，外界始終將矛頭指向梅根，英國媒體對她總是語帶嘲諷、不懷好意。不過事發已過一年，「脫英」真相逐漸浮出水面，哈利被指才是做決定的人，梅根受到媒體惡意對待不過是加強他下此決心的催化劑。無奈當英國媒體要找元兇來對付，茅頭仍舊指向梅根。