我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美死亡逾35萬 紐約州確診破百萬

加州疫情緊 醫鼓勵接種疫苗「有副作用但值得」

哈利想出席英國殤紀念日 傳遭英女王「秒拒」

編譯周辰陽／綜合2日電
英國女王伊莉莎白二世2020年11月8日出席在倫敦戰爭紀念碑舉行的國殤紀念日儀式。（Getty Images）
英國女王伊莉莎白二世2020年11月8日出席在倫敦戰爭紀念碑舉行的國殤紀念日儀式。（Getty Images）

英國每日郵報王家事務主編英格利許（Rebecca English）1日獨家爆料，稱女王伊莉莎白二世「總共只用2秒」就拍板，不准卸下資深王室成員身分的孫子哈利王子出席2020年的國殤紀念日。消息人士還指女王對體制的看法很堅定，就是不容有人對公務挑三揀四。

報導指遷居美國的哈利曾提出請求，想和其他王室成員一同出席2020年11月8日於倫敦戰爭紀念碑舉行的國殤紀念日儀式，並親自獻上花圈；但白金漢宮以他不再代表君主為由婉拒，讓哈利跟妻子梅根當天只能前往洛杉磯國家公墓自行紀念。

英國哈利王子與妻子梅根2020年11月8日前往美國加州洛杉磯國家公墓，自行紀念國...
英國哈利王子與妻子梅根2020年11月8日前往美國加州洛杉磯國家公墓，自行紀念國殤紀念日。據傳哈利曾請求出席在倫敦戰爭紀念碑舉行的國殤紀念日儀式，但遭白金漢宮拒絕。（路透）

當時媒體報導，白金漢宮官員沒有徵詢女王意見，就自行決定拒絕哈利的請求。但英格利許掌握消息指出，此事是女王的獨自決斷，前後總共只用掉2秒時間。至今未進行公開更正則是因為王室強烈認為，全英國對國殤紀念日的注意力轉到王家糾紛實屬不敬。

消息人士承認，哈利請求遭拒讓民眾覺得白金漢宮太過小心眼，「但這是女王的決定，更重要的是，女王在此事有著非常強烈的觀點。」

另一位消息人士透露，女王十分讚賞哈利從軍與退伍後的成就，但是他請求出席國殤紀念日，正好被視為他沒有理解「非工作王室成員」（non-working royal）的背後意涵，「一說到體制，女王的看法非常堅定，就是你不能對公務挑三揀四。你不是加入，就是退出。」

哈利 英國 美國

上一則

川普特赦「黑水」保全 惹怒伊拉克武裝組織恐報復

下一則

美伊緊張升溫！蘇雷曼尼遇刺周年 伊朗放話復仇

延伸閱讀

星座解運 凱特今年會忙翻 梅根、哈利感情有狀況？

星座解運 凱特今年會忙翻 梅根、哈利感情有狀況？
禁王室自助餐！傳女王2秒拍板 拒哈利出席國殤紀念日

禁王室自助餐！傳女王2秒拍板 拒哈利出席國殤紀念日
英女王前秘書諷哈利、梅根：重隱私還一天到晚發新聞

英女王前秘書諷哈利、梅根：重隱私還一天到晚發新聞
哈利與梅根公布聖誕賀卡 紅髮亞契超吸睛

哈利與梅根公布聖誕賀卡 紅髮亞契超吸睛

熱門新聞

81歲的瓊斯（右）和小她45歲的艾爾布瑞漢（左）。圖擷自This Morning YouTube

太激情！81歲嬤閃嫁36歲男 曝洞房花燭夜隔天無法下床

2020-12-27 19:51
史諾登妻子米爾斯（Lindsay Mills）今天在IG分享一家三口的照片。(截取自史諾登妻子米爾斯@lsjourneys推特)

吹哨者史諾登喜獲麟兒 妻分享一家三口照

2020-12-26 11:10
一名匿名人士以神秘聖誕老公公身分，在加拿大西部一處社區對數百位居民寄發打氣詩文和250加元賣場消費券。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

平安夜收到神秘聖誕老人大禮 加拿大居民：哭了一早上

2020-12-27 16:59
一名扮演聖誕老人的志工探訪比利時一家養老院後，院內至少26名住客染疫死亡。圖為爾爾維亞一群扮演聖誕老人的志工訪兒童之家。(歐新社)

染疫「聖誕老人」探訪後 這個養老院26死 逾百人確診

2020-12-31 19:13
英國一名男子任職於一家公司長達20年，但他卻因請假高達808天而遭公司解雇。示意圖／ingimage

請假808天！他被開除告上法院 判決出爐令人訝異

2020-12-29 06:26
印尼女明星吉塞拉因手機失竊，導致一段19秒性愛影片遭人上傳推特。儘管警方很快就抓到嫌犯，身為受害者的吉塞拉卻仍可能因觸犯充滿爭議的「反色情法」而吃牢飯。畫面翻攝：Instagram/gisel_la

手機失竊致性愛片曝光 印尼反色情法恐讓受害女星坐牢

2021-01-01 08:29

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普最後希望落空！法官挺潘斯 要國會認證拜登當選

川普最後希望落空！法官挺潘斯 要國會認證拜登當選
正妹上山遇潑猴 慘遭強抱脫衣服

正妹上山遇潑猴 慘遭強抱脫衣服
女兒吵著想吃薯條 外送突送餐上門…母驚：妳才2歲欸

女兒吵著想吃薯條 外送突送餐上門…母驚：妳才2歲欸
不是八卦！歐巴馬談婚姻：曾躺米雪兒身邊擔心回不去了

不是八卦！歐巴馬談婚姻：曾躺米雪兒身邊擔心回不去了
廚房裝修必懂7重點！止滑、軌道門、抽拉水龍頭很重要

廚房裝修必懂7重點！止滑、軌道門、抽拉水龍頭很重要