哈利想出席英國殤紀念日 傳遭英女王「秒拒」

英國女王伊莉莎白二世2020年11月8日出席在倫敦戰爭紀念碑舉行的國殤紀念日儀式。（Getty Images）

英國 每日郵報王家事務主編英格利許（Rebecca English）1日獨家爆料，稱女王伊莉莎白二世「總共只用2秒」就拍板，不准卸下資深王室成員身分的孫子哈利 王子出席2020年的國殤紀念日。消息人士還指女王對體制的看法很堅定，就是不容有人對公務挑三揀四。

報導指遷居美國 的哈利曾提出請求，想和其他王室成員一同出席2020年11月8日於倫敦戰爭紀念碑舉行的國殤紀念日儀式，並親自獻上花圈；但白金漢宮以他不再代表君主為由婉拒，讓哈利跟妻子梅根當天只能前往洛杉磯國家公墓自行紀念。

英國哈利王子與妻子梅根2020年11月8日前往美國加州洛杉磯國家公墓，自行紀念國殤紀念日。據傳哈利曾請求出席在倫敦戰爭紀念碑舉行的國殤紀念日儀式，但遭白金漢宮拒絕。（路透）

當時媒體報導，白金漢宮官員沒有徵詢女王意見，就自行決定拒絕哈利的請求。但英格利許掌握消息指出，此事是女王的獨自決斷，前後總共只用掉2秒時間。至今未進行公開更正則是因為王室強烈認為，全英國對國殤紀念日的注意力轉到王家糾紛實屬不敬。

消息人士承認，哈利請求遭拒讓民眾覺得白金漢宮太過小心眼，「但這是女王的決定，更重要的是，女王在此事有著非常強烈的觀點。」

另一位消息人士透露，女王十分讚賞哈利從軍與退伍後的成就，但是他請求出席國殤紀念日，正好被視為他沒有理解「非工作王室成員」（non-working royal）的背後意涵，「一說到體制，女王的看法非常堅定，就是你不能對公務挑三揀四。你不是加入，就是退出。」