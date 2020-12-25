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千張私照外流 泰妃照樣得寵陪泰王出巡

編譯中心／綜合24日電
泰國貴妃詩妮娜（前）最近取代王后，陪伴泰王（後）外出視察。（取材自推特）
泰國貴妃詩妮娜（前）最近取代王后，陪伴泰王（後）外出視察。（取材自推特）

泰王瓦吉拉隆功的貴妃詩妮娜歷經被貶和捲土重來，過程精采度不下陸劇「甄嬛傳」，近日更發生她的1443張私密照被外洩給海外反泰王人士。但詩妮娜地位似乎不受影響，近日還陪泰王出巡。

因批評時政而流亡日本泰國學者帕文就跟每日郵報分享他收到的部分照片，好「凸顯王室的另外一面」、破除泰國君主制在外的良好形象。帕文研判寄件的「駭客」是詩妮娜的對頭，可能是王后蘇堤達的同黨或隨從。他認為，就在詩妮娜獲釋與恢復身分時，SD記憶卡就那麼剛好寄到他手上，「很難相信是巧合」，幕後主使者可能「等著時機爆料」，好破壞詩妮娜重返後宮。

從帕文公布照片可見詩妮娜身穿無袖上衣、舉起手臂、對鏡頭展示未剃毛的腋下，也有她穿上細肩帶性感衣物展現身材，甚至還有素顏與嘟嘴的照片。

不過，詩妮娜似乎沒有因為私密照事件被影響，根據研究泰國王室的蘇格蘭記者馬歇爾在社群媒體上公布的影像，近日瓦吉拉隆功出巡竟不見王后身影，由詩妮娜陪著泰王出巡，畫面中還可以看到她貼心為泰王戴上口罩。

隨著泰國暴發的大規模反政府示威開始劍指王室，重回後宮的詩妮娜成為泰王重振人氣的有力幫手，不僅單獨接見忠於王室的臣民，年輕貌美和令人愉快的良好舉止都獲得讚揚。觀察家還從她佩戴的珠寶注意到，泰王甚至把母親與祖母擁有的傳家寶贈給她。

泰國王室2019年8月發布的泰王瓦吉拉隆功與貴妃詩妮娜合影。（Getty Ima...
泰國王室2019年8月發布的泰王瓦吉拉隆功與貴妃詩妮娜合影。（Getty Images）

泰王的貴妃詩妮娜的1443張私密照被外洩給海外反泰王人士，圖為流亡日本的泰國學者...
泰王的貴妃詩妮娜的1443張私密照被外洩給海外反泰王人士，圖為流亡日本的泰國學者帕文分享的部分照片，可見詩妮娜穿上細肩帶性感衣物展現身材。（畫面翻攝：MailOnline）
泰王的貴妃詩妮娜的1443張私密照被外洩給海外反泰王人士，圖為流亡日本的泰國學者...
泰王的貴妃詩妮娜的1443張私密照被外洩給海外反泰王人士，圖為流亡日本的泰國學者帕文分享的部分照片，可見詩妮娜穿上細肩帶性感衣物展現身材。（畫面翻攝：MailOnline）

泰國貴妃詩妮娜（左）12月5日陪同泰王瓦吉拉隆功（右二）與王后蘇堤達（右一）出巡...
泰國貴妃詩妮娜（左）12月5日陪同泰王瓦吉拉隆功（右二）與王后蘇堤達（右一）出巡。（Getty Images）
泰國貴妃詩妮娜。（路透）
泰國貴妃詩妮娜。（路透）

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