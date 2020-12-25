千張私照外流 泰妃照樣得寵陪泰王出巡

泰國貴妃詩妮娜（前）最近取代王后，陪伴泰王（後）外出視察。（取材自推特）

泰王瓦吉拉隆功的貴妃詩妮娜歷經被貶和捲土重來，過程精采度不下陸劇「甄嬛傳」，近日更發生她的1443張私密照被外洩給海外反泰王人士。但詩妮娜地位似乎不受影響，近日還陪泰王出巡。

因批評時政而流亡日本 的泰國 學者帕文就跟每日郵報分享他收到的部分照片，好「凸顯王室的另外一面」、破除泰國君主制在外的良好形象。帕文研判寄件的「駭客」是詩妮娜的對頭，可能是王后蘇堤達的同黨或隨從。他認為，就在詩妮娜獲釋與恢復身分時，SD記憶卡就那麼剛好寄到他手上，「很難相信是巧合」，幕後主使者可能「等著時機爆料」，好破壞詩妮娜重返後宮。

從帕文公布照片可見詩妮娜身穿無袖上衣、舉起手臂、對鏡頭展示未剃毛的腋下，也有她穿上細肩帶性感衣物展現身材，甚至還有素顏與嘟嘴的照片。

不過，詩妮娜似乎沒有因為私密照事件被影響，根據研究泰國王室的蘇格蘭記者馬歇爾在社群媒體 上公布的影像，近日瓦吉拉隆功出巡竟不見王后身影，由詩妮娜陪著泰王出巡，畫面中還可以看到她貼心為泰王戴上口罩。

隨著泰國暴發的大規模反政府示威開始劍指王室，重回後宮的詩妮娜成為泰王重振人氣的有力幫手，不僅單獨接見忠於王室的臣民，年輕貌美和令人愉快的良好舉止都獲得讚揚。觀察家還從她佩戴的珠寶注意到，泰王甚至把母親與祖母擁有的傳家寶贈給她。

泰國王室2019年8月發布的泰王瓦吉拉隆功與貴妃詩妮娜合影。（Getty Images）

泰王的貴妃詩妮娜的1443張私密照被外洩給海外反泰王人士，圖為流亡日本的泰國學者帕文分享的部分照片，可見詩妮娜穿上細肩帶性感衣物展現身材。（畫面翻攝：MailOnline） 泰王的貴妃詩妮娜的1443張私密照被外洩給海外反泰王人士，圖為流亡日本的泰國學者帕文分享的部分照片，可見詩妮娜穿上細肩帶性感衣物展現身材。（畫面翻攝：MailOnline）