太子生母加入「宮鬥」？泰王傳要讓「出家廢妃」復位

泰國 王室近幾個月消息頻傳,精采程度堪比宮鬥劇「后宮甄嬛傳」。先是原本被廢的貴妃詩妮娜復位,之後又傳出詩妮娜私密照外流。如今卻有謠言稱,泰國國王瓦吉拉隆功有意將被廢出家的第三任妻子、提幫功王子生母西拉米復位。長年研究泰國王室的記者馬歇爾說,這類謠言近來甚囂塵上,但他尚無法確認謠言是否屬實。

Rumours are getting stronger that there will be an announcement within a couple of days restoring royal status to King Vajiralongkorn’s divorced third wife Srirasmi. I can’t confirm for sure if the rumours are true yet. pic.twitter.com/i09wqADjqT