避免被訴 西班牙前國王補稅82萬美元

西班牙前國王卡洛斯傳出已與稅務當局達成補稅和解。 （美聯社）

西班牙前國王卡洛斯傳出已與稅務當局達成補稅和解，試圖躲過被起訴的難堪處境。不過，這位前君主已令西班牙王室形象進一步受傷，也加深王室和左派聯合政府間緊張。

中央社引述法新社報導，卡洛斯的律師9日晚發布兩段文字聲明宣布，他已「向稅務當局呈報一份自發申報資料」，就總額67萬8393歐元（約82萬美元 ）的欠稅「達成和解」，金額包含利息和罰款。

現年82歲的卡洛斯8月已自主流亡至阿拉伯聯合大公國。這份和解源於醜聞纏身的他被發現使用的信用卡 連結至非本人名下銀行帳戶，可能觸犯洗錢罪，西班牙檢察總長對此展開調查，消息在11月曝光。

檢方消息人士透露，他們正在調查一名墨西哥 商人和一名西班牙空軍軍官持有的數個西班牙銀行帳戶，以確認卡洛斯先前能否動用到這些帳戶裡的存款。

由於相關信用卡付款發生在卡洛斯2014年退位以後，意味他恐怕無法受到國家元首享有的起訴豁免保護。卡洛斯原已面臨2宗財務相關司法調查，這次是他首度承認對稅務機關隱瞞所得。

政治顧問帕度拉指出，曾經備受愛戴的卡洛斯本已因牽涉其他事務，令西班牙王室形象受損；如今他達成稅務和解，雖能降低自身面臨訴訟的風險，但的確「大大傷害」王室名聲。