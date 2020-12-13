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避免被訴 西班牙前國王補稅82萬美元

編譯中心／綜合12日電
西班牙前國王卡洛斯傳出已與稅務當局達成補稅和解。 （美聯社）
西班牙前國王卡洛斯傳出已與稅務當局達成補稅和解。 （美聯社）

西班牙前國王卡洛斯傳出已與稅務當局達成補稅和解，試圖躲過被起訴的難堪處境。不過，這位前君主已令西班牙王室形象進一步受傷，也加深王室和左派聯合政府間緊張。

中央社引述法新社報導，卡洛斯的律師9日晚發布兩段文字聲明宣布，他已「向稅務當局呈報一份自發申報資料」，就總額67萬8393歐元（約82萬美元）的欠稅「達成和解」，金額包含利息和罰款。

現年82歲的卡洛斯8月已自主流亡至阿拉伯聯合大公國。這份和解源於醜聞纏身的他被發現使用的信用卡連結至非本人名下銀行帳戶，可能觸犯洗錢罪，西班牙檢察總長對此展開調查，消息在11月曝光。

檢方消息人士透露，他們正在調查一名墨西哥商人和一名西班牙空軍軍官持有的數個西班牙銀行帳戶，以確認卡洛斯先前能否動用到這些帳戶裡的存款。

由於相關信用卡付款發生在卡洛斯2014年退位以後，意味他恐怕無法受到國家元首享有的起訴豁免保護。卡洛斯原已面臨2宗財務相關司法調查，這次是他首度承認對稅務機關隱瞞所得。

政治顧問帕度拉指出，曾經備受愛戴的卡洛斯本已因牽涉其他事務，令西班牙王室形象受損；如今他達成稅務和解，雖能降低自身面臨訴訟的風險，但的確「大大傷害」王室名聲。

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