英女王徵私人助理 年薪3.5萬英鎊 200多人搶應徵

英國女王徵求私人助理。（路透）

商業人士愛用的社群平台領英（LinkedIn）近日一則徵才啟事引起關注，英國 女王伊莉莎白二世居住和辦公處所白金漢宮公開徵求私人助理，內容顯示，工作待遇年薪為3萬5000英鎊（約4.7萬美元），工作地點在白金漢宮私人秘書辦公室，每周工作5天、總工時37.5小時、須出差，合約有效期為2021年1月到2023年。職缺公開一周後，目前已有超過200人應徵。

據英國皇室在領英的徵才訊息顯示，私人助理將為主管提供全面的協助，工作內容包括協調各會議與行程、會議記錄，另外也要管理皇家日誌、信箱。助理將每天與高層保持聯繫、建立關係。此外，助理還需要與政府協調，負責起草來往信件。

白金漢宮希望應徵者是一名經驗豐富的私人助理，曾為董事長等級的老闆服務，且能以最高標準完成工作。白金漢宮指出，這份工作需要有出色的人際溝通能力，可以與團隊合作愉快，與各層級的人保持暢通聯繫，並且有良好敏銳的判斷力，成為團隊中值得信賴、不可或缺的成員。

●黛妃管家：女王對哈利 失望

英國哈利王子與妻子梅根 的動態受到舉世矚目，黛安娜王妃生前的管家保羅布洛日前爆料，英國女王曾對哈利與梅根「卸下皇室重要成員身分」感到失望。英國媒體還以新字「Megxit」稱之，是由「梅根」（Meghan）和「離開」（exit）結合起來，突顯在他們眼中，梅根對此決定的重大影響力。

保羅布洛指出，女王年事已高，對於可能的新改變傾向於不要，只求能盡量維持原樣就好，她對於她的孩子們與孫兒們，都是抱著一樣的期待，當然對於哈利也是如此，希望他能夠遵守規則，像其他的親友一樣，過著如往常為皇室犧牲奉獻的生活，但哈利要的卻不是這些，他碰上了自己心愛的女人，想要按照自身的心意過活。

保羅認為女王與哈利祖孫兩人有莫大的觀念差異，更不諱言「哈利離開，對女王是一次打擊」，讓她心中並不舒服。

不過英國方面對於「未來國王」威廉，與「背棄英國」的哈利有不一樣的態度，保羅倒是自稱他對兩位王子一樣的關心：「我對他們的態度都一樣，我對他們都支持，畢竟他們仍都是黛安娜的孩子。」