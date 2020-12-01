日本真子公主婚事終獲父親點頭 要駙馬解決財務糾紛

日本文仁親王全家早前在東京寓所合影，左一為真子公主。（美聯社）

日本 皇室第一順位繼承人秋篠宮文仁親王表示，同意長女真子公主嫁給大學同學小室圭；不過，小室圭家族有必要「以可見的方式」解決財務糾紛，才能讓輿論祝福這樁婚事，至於婚期仍在考量中。

真子與小室圭現年都是29歲，兩人2017年9月訂婚，但隨後傳出小室圭的母親有債務糾紛，宮內廳2018年2月宣布兩人婚期延後，當時外界預料要等到2020年、與皇位繼承相關的重要儀式結束後，兩人才能結婚。

文仁20日召開記者會，對真子的婚事發表看法，但這些話直到30日、文仁55歲生日當天才准公布。他在記者會上說，他同意真子的婚事，「日本憲法規定，婚姻只要兩性當事人彼此同意即可」，真子兩人真的想結婚的話，他「做為父母，就應該尊重孩子的想法」。

對於小室圭的母親涉及債務糾紛，文仁說，感覺很多人並不支持也不樂見這樁婚事，真子恐怕也有同樣的感受。日本共同社報導，文仁重申，金錢問題必須優先解決。他說：「為了讓許多人祝福這樁婚事，我說過，解決金錢問題很重要。」

他表示，小室圭方面有必要「以可見的方式」做出相關應對，若到了實際將結婚的階段，確實說明事件原委很重要。至於未來的婚禮時程，文仁表示，將在接下來進行考量。

真子13日透過宮內廳發表書面信函，表達與小室圭結婚是「必要選擇」。

BBC報導，小室圭目前在紐約 福坦莫大學法學院深造，他去年說，家裡已無金錢問題，母親欠前未婚夫的債已經償還。但這名前未婚夫告訴媒體，事情還沒解決。