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繼查理王子之後…歐洲王室再淪陷 瑞典王子伉儷染疫

編譯中心╱綜合26日電
瑞典卡爾菲立普王子（右）和妻子蘇菲亞王妃（左）雙雙感染新冠肺炎。（路透）
瑞典卡爾菲立普王子（右）和妻子蘇菲亞王妃（左）雙雙感染新冠肺炎。（路透）

歐洲王室再被新冠肺炎侵襲！繼摩納哥亞伯特親王、查理王子之後，瑞典王室證實，卡爾菲立普（Prince Carl Philip）王子和妻子蘇菲亞（Princess Sofia）王妃雙雙確診感染新冠病毒，目前兩人正在自我隔離中。

法新社報導，41歲的卡爾菲立普是瑞典國王卡爾16世古斯塔夫（King Carl XVI Gustaf）和王后西維亞（Queen Silvia）的兒子，王室聲明，他和35歲妻子「有輕微感冒症狀」，目前正與兩名幼子在首都斯德哥爾摩的家中等待康復。

王室還說，為預防起見，國王夫婦、王儲維多利亞公主（Princess Victoria）和夫婿丹尼爾親王（Prince Daniel）全都將接受病毒檢測

瑞典「晚報」導，王室成員上周齊聚王后兄弟的喪禮，但所有人出席前全都經過新冠肺炎病毒檢測為陰性。

瑞典爆發疫情初期，蘇菲亞便開始在斯德哥爾摩的蘇菲亞赫美醫院協助抗疫，並以義工身分作出貢獻。截至周四，瑞典累計23萬6355例確診，6555人病故。

另據路透報導，俄羅斯單日染疫人數創新高，累計218萬7990人確診，3萬8062人病故。

與此同時，芬蘭疫情也在近幾天快速惡化。歐洲疾病預防管制中心（ECDC）數據顯示，芬蘭的確診率為歐洲第二低，僅次於冰島。但是芬蘭政府警告，新增病例正以令人憂心的速率增加。

瑞典 檢測 疫情

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