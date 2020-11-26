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梅根打破英王室禁忌！自爆7月流產 痛失第2胎

編譯中心╱綜合25日電
梅根與英國王室漸行漸遠，目前和兒子亞契住在加州。(路透資料照片)
梅根與英國王室漸行漸遠，目前和兒子亞契住在加州。(路透資料照片)

英國哈利王子的妻子梅根（Meghan），25日在紐約時報的讀者投書中透露，今年7月曾經流產。梅根此舉被視為打破王室禁忌。

梅根在題為「我們一起分擔的損失」（The Losses We Share）的文章說，那是7月的某個早晨，她正在照顧兒子亞契（Archie）時，突然感覺腹部「劇烈抽搐」，儘管疼痛到跌坐在地，仍緊緊抱著孩子，忍痛哼唱著搖籃曲，「我知道，當我緊緊抱著我的第一個孩子時，我將失去第二個孩子」。

這是39歲的梅根首度公開自己曾流產的經歷，她與哈利王子2019年5月誕下兒子亞契，兒子現年1歲，梅根之前未有公開自己懷有第二胎的消息。

英國白金漢宮拒絕回應，稱那是十分個人的事，但路透引述王宮消息稱，王室對於消息感到「可理解地傷感」。

英國專協助小產者的組織讚揚梅根的做法，又稱每當有名人談及小產，他們收到的求助個案就會大增。

據悉，梅根這篇透露個人悲痛經歷的投書時間點，就在她與哈利王子為了捍衛個人隱私和部分媒體開戰之際。梅根聲稱「聯合報業集團」（Associated Newspapers）在她嫁入英國王室前，刊載和她關係疏遠父親的信件摘要內容，侵犯她的隱私、個資與版權。

哈利和梅根夫婦倆於今年3月退出英國王室，目前和長子亞契住在加州，兩人今年稍早和串流媒體巨擘Netflix簽約，將製作節目。

哈利並和梅根成立了一個非營利組織，致力推動教育、促進心理健康和福祉。

梅根(左)與哈利跟英國王室漸行漸遠。(路透)
梅根(左)與哈利跟英國王室漸行漸遠。(路透)

梅根 哈利 英國

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