日本皇室擬設「皇女」新制 網友：為真子結婚鋪路？

日本皇族平日要執行公務，到國外訪問等，圖為真子公主（左）代表皇室造訪不丹。（取材自dosuko.wikia）

日本 政府憂心，女性皇族陸續結婚成為平民後，執行公務的皇室成員將愈來愈少，因此計畫建立「皇女」制度，讓她們婚後仍可以特殊國家公務員身分，繼續代表皇室出席活動。不過，有網友質疑，皇女制度此時突然曝光，是為真子公主結婚鋪路。

皇室典範規定，女性皇族婚後會從皇籍除名，例如明仁上皇最小的孩子清子，2005年結婚後就離開皇室，冠夫姓成為黑田清子。目前皇室有18個人，上皇夫婦不再執行公務；三笠宮妃百合子高齡97歲；秋篠宮家以外的唯一男性皇族常陸宮正仁親王，也已經84歲。

皇室最年輕的一代剩一名男丁、14歲的悠仁親王，他的三個姑姑、姊姊真子、佳子和堂姊愛子如果都結婚，能代表皇室出訪、出席活動的人就更少了。

日本皇室陰盛陽衰，但保守派強力反對女性繼承皇位。圖為愛子公主今年3月從東京都學習院女子中學畢業。（路透資料照片）

共同社引述政府官員的話說，若建立皇女制度，黑田清子可能重新擔任伊勢神宮祭主，真子、佳子公主婚後可依舊以主人身分在宮內廳接待外交官。

此次設計皇女制度，日政府強調與女皇議題完全切割，希望獲得保守派支持。保守派強烈反對設立女性宮家、女性繼位，安倍晉三在任首相時，不敢碰觸此議題。與現任首相菅義偉親近的人則透露，他認為這是「超越黨派，容易獲得理解的提案」。政府打算不修改皇室典範，而以特別條例來制定皇女制度。

不過，一些日本網友認為，皇女制度是為真子公主的未婚夫小室圭鋪路，讓他婚後不必工作。十天前真子公主剛透過宮內廳發公開信，表達與未婚夫小室圭結婚是「必要選擇」；日本網友認為，皇女制度此時曝光實在太巧，根據新制，公主婚後保持某種意義的皇室身分，不只結婚有1.5億日圓（約143.5萬美元）的「一時金」，婚後還能領公務員薪水，連帶讓「駙馬爺」小室圭受益。

小室圭與真子訂婚後前往紐約州 留學，以取得律師資格。日本的律師事務所讓他留職留薪，他又拿到美國 的高額獎學金。但小室的媽媽被爆出拗前未婚夫金援不還，連帶兒子的形象一落千丈，輿論認為他的一切都靠「駙馬爺」光環。這起財務糾紛，也導致兩人婚事延期。