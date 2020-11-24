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泰國貴妃私密照外流 瘋傳王后「主導宮鬥」

編譯羅方妤／綜合23日電
貴妃詩妮娜私密照外流重挫其親民形象，分析指可能是宮廷內鬥手段。（取材自臉書）
貴妃詩妮娜私密照外流重挫其親民形象，分析指可能是宮廷內鬥手段。（取材自臉書）

泰國國王瓦吉拉隆功的妃子詩妮娜一度被打入冷宮，卻又在今年8月被泰王恢復所有王室頭銜和軍銜後，榮寵似已失而復得。她近日多次出席活動，展現親民作風，獲得王室和民眾好感，不料日前傳出數百張「私密照」外流。英國自由投稿記者、也是研究泰國王室的專家馬歇爾認為，這是王室內鬥結果。

流亡在外的泰國異議人士巴溫，近日在臉書公布多張詩妮娜的私密照，包括穿無袖衣舉起手臂露出腋下，及穿著細肩帶衣物展現身材的照片，引起網友熱議。

流亡在外的泰國異議人士巴溫近日在臉書公布多張貴妃詩妮娜的私密照，引發網友熱議。（...
流亡在外的泰國異議人士巴溫近日在臉書公布多張貴妃詩妮娜的私密照，引發網友熱議。（取材自臉書）

不過，不只巴溫一人收到這些照片。馬歇爾在臉書撰寫貼文稱，他在3個月前、也就是詩妮娜恢復頭銜不久就收到1443張類似照片，都是從詩妮娜曾擁有過的3支iPhone提取的。此外，這些照片不是近照，皆在2012年6月至2014年11月拍攝。

馬歇爾表示，這些照片有不少詩妮娜的自拍照，其中數十張是「露骨」照片，她似乎還將較清晰的照片轉發給瓦吉拉隆功。

馬歇爾稱，雖然他收到的信封寄件人寫著「支持民主的駭客」，但他認為這應該是王后蘇堤達和其同黨所為。他說，他最後決定不公開有收到過這些照片，也不發布它們。馬歇爾認為，泰國宮廷權力爭鬥複雜，他不想在其中扮演任何角色。

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