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約旦公主出軌保鏢！豪撒640萬封口費 還送對方名表、獵槍

編譯中心／綜合21日電
杜拜酋長拉希德（中）與前妻約旦哈雅公主（左）2010年6月檔案照。（路透資料照片）
杜拜酋長拉希德（中）與前妻約旦哈雅公主（左）2010年6月檔案照。（路透資料照片）

約旦公主哈雅（Princess Haya Bint Al-Hussain）去年與杜拜酋長阿勒馬圖克姆（Sheikh Mohammed Bin Rashid al-Maktoum）離婚，並指控他恐嚇自己、謀畫綁架兩個女兒。但最近有媒體爆料，哈雅公主早在離婚前就已出軌小9歲的英國保鏢，不倫戀持續至少2年，期間支付封口費高達640萬美元

ETtoday引述英國「每日郵報」報導，根據倫敦高等法院的調查報告，46歲的哈雅公主出軌37歲已婚保鏢佛勞爾斯（Russell Flowers），兩人多次發生性行為，女方還贈與許多奢侈禮物，包含1.6萬元名表與6.6萬元的老式獵槍。

匿名人士爆料，哈雅公主曾支付160萬元的封口費，以防他向阿勒馬圖克姆告密；除此之外，她也支付了相同金額給另外3名知情的杜拜王室保鏢，等於共付了640萬元封口費。不過，戀情最終仍曝光，佛勞爾斯四年婚姻告吹，哈雅也與丈夫對簿公堂。

哈雅公主和阿勒馬圖克姆於2004年成婚，曾被媒體譽為「神仙眷侶」，女方更成為該國著名女權代表。然而她卻在去年無預警帶著兩個女兒逃亡英國尋求政治庇護，並稱「若不離開丈夫，恐有生命之憂」；丈夫阿勒馬圖克姆則反控妻子失節叛國，並透過當地高等法院起訴哈雅，企圖奪回子女。

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