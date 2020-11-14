日本真子公主婚期再延「心意沒變」 準婆婆曾爆醜聞惹議

2017年日本公主真子（右）與小室圭發表婚訊。（路透資料照片）

日本 宮內廳今日發表秋篠宮文仁親王長女、公主真子公開信，說明自己與未婚夫現在心境。真子在信中表達對於與小室結婚的積極心情；但另一方面，真子也說此時要具體的向外界報告規畫有困難，他們將會各自與家人商談後，朝向結婚來推動。日媒指出，這也等於真子的婚期再度延期。

NHK、朝日新聞報導，真子的未婚夫是大學時代同學、現年同為29歲的小室圭。真子2017年9月發表與小室的婚約，但因為小室母親頻遭媒體報導有金錢糾紛，宮內廰在2018年2月發表相關儀式延後至2020年。2018年8月，小室前往紐約 留學。

真子今天透過宮內廳發表書面信函說，「對我們來說，做為彼此在幸與不幸時能相互依偎的無法取代存在，結婚這件事，對我們來說，是為了小心守護自己的心生活下去的必要選擇」，表達出真子與小室2人對結婚的心意未改。

談到未來有關結婚的相關預定時程，真子說，「目前來說，要通知大家具體事項有其困難」，希望她跟小室在跟各自家人商量的同時，能持續向結婚邁進。

真子父親、秋篠宮文仁親王2019年11月在生日記者會上，談到外傳今年是真子婚期延後期限時曾說，「有必要公布些什麼」；由於做為日皇換代連串儀式壓軸的「立皇嗣之禮」已結束，外界研判宮內廳所以選在此時公布真子信函。