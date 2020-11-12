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黛妃弟轟BBC… 25年前用假文件騙來獨家專訪

編譯中心／綜合11日電
BBC記者巴希爾（背對鏡頭者）1995年11月在《廣角鏡》節目中專訪黛安娜王妃。(BBC訪問視頻截圖)
BBC記者巴希爾（背對鏡頭者）1995年11月在《廣角鏡》節目中專訪黛安娜王妃。(BBC訪問視頻截圖)

英國黛安娜王妃離世23年，仍是各方關注的焦點，她的胞弟史賓賽（Charles Spencer）日前在社交網站上傳姊弟童年照，引起不少討論。史賓賽也批評英國廣播公司（BBC）記者25年前曾使用欺騙手段，為求讓黛妃接受該電視台獨家專訪。

香港01報導，史賓賽在Twitter上傳姊弟兩人1967年的合照，只見兩人一臉稚氣，黛妃身穿紅白色間條裙，正用手搭着弟弟肩膀。不少民眾看過照片都留言懷念黛妃，訴說對她的思念。

史賓賽日前聲稱BBC記者巴希爾（Martin Bashir）在1995年為說服黛妃接受採訪，利用偽造銀行文件，這一說法引起外界關注。

史賓賽爆料，巴希爾當年偽造文件，讓他以為有職員洩露有關黛妃家庭的資訊，巴希爾又謊稱黛妃、查理王子（Prince Charles）身邊助手都遭收買，會監視黛妃，以求獲取史賓賽與黛妃的信任，促使他當年介紹巴希爾給黛妃，讓黛妃在1995年接受BBC專訪。

在該場獨家專訪中，黛妃說出她的名言「我的婚姻有3個人，太擁擠了。」即變相承認她、查理王子與卡蜜拉（Camilla Parker Bowles）之間的三角關係。

這段訪問當時吸引2300萬人收看，也促使英女王伊莉莎白二世之後親自要求黛妃夫婦離婚。

史賓賽如今要求BBC就此調查，BBC於10月底就虛假的銀行文件作出道歉，又稱「BBC今時今日的編輯流程更加嚴謹，這件事在今日不會發生。」但該電視台也表示「從BBC的紀錄看來，黛妃沒有看過那些文件，它們在黛妃接受專訪的決定上沒有角色。」

前BBC主席邁克爾·格拉德（Michael Grade）於9日表示，這項指控是「一個非常非常嚴肅的問題」。

BBC總裁戴維（Tim Davie）上周致函向史賓賽道歉，承認當年的採訪記者巴希爾利用圖像設計人員偽造銀行文件，讓黛安娜以為自己的確受到皇室和政府人員監視，最後答應接受訪問。

查爾斯、黛安娜看似甜蜜，最後卻是不圓滿的收場。（路透）
查爾斯、黛安娜看似甜蜜，最後卻是不圓滿的收場。（路透）
1997年，黛安娜在巴黎不幸遇上車禍，撒手人寰，終年36歲。(美聯社資料照片)
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