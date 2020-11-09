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仍由男性繼承… 日天皇胞弟秋篠宮獲立皇嗣

記者蔡佩芳／綜合8日電
日本皇嗣秋篠宮（左）夫婦。（路透）
日本皇嗣秋篠宮（左）夫婦。（路透）

日本皇室8日舉行「立皇嗣之禮」，將皇位繼承第一順位的秋篠宮親王確立為皇嗣，這是日本行憲以來，首度有天皇的弟弟被立為皇嗣。

讀賣新聞等報導，「立皇嗣之禮」是基於憲法所定的國事，原本規畫今年4月19日舉行，但受到新冠肺炎疫情影響延期。日本皇室上次確立皇嗣的儀式是1991年2月，日皇德仁被立為皇太子的「立太子之禮」。

整個儀式核心「立皇嗣宣明之儀」（宣布儀式）在日本時間上午11時舉行，天皇德仁宣布立秋篠宮為皇嗣，接著秋篠宮發表成為皇嗣後的談話。11時25分，日皇德仁授予秋篠宮守護皇嗣之刀「壺切御劍」；另一重要儀式「朝見之儀」在下午4時30分舉行。

秋篠宮文仁親王（左）8日成為日本皇室第一繼任人，這是日本行憲以來，首度有天皇的弟...
秋篠宮文仁親王（左）8日成為日本皇室第一繼任人，這是日本行憲以來，首度有天皇的弟弟被立為皇嗣。（美聯社）

報導指出，基於防疫，宣明之儀現場觀禮者的規模由原規畫約350人縮小至50人，做為祝宴的「宮中饗宴之儀」則中止舉辦。過去皇室重要活動都會在皇居設置留言處，讓民眾留言祝賀，因為防疫也取消。

秋篠宮是上皇明仁次子、日皇德仁弟弟，今年54歲。由於日皇德仁沒有兒子，秋篠宮為皇位第一繼承人。隨著「立皇嗣之禮」，日本是否檢討體制，同意女性天皇出現，再次引起討論。

日本首相菅義偉4日在國會答詢時提到，自古以來維持著男性繼承的重要性，展現希望維持男性繼承的意向；但他也表示，為了取得國民共識，充分分析、檢討和慎重程序是必要的，表達不宜草率做出結論。

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