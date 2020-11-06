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撇當「落跑王室」 梅根竟要哈利驗DNA

記者蘇詠智／綜合5日電
梅根與哈利王子爭取自由生活，卻招來英王室迷的敵視。（路透資料照片）
梅根與哈利王子爭取自由生活，卻招來英王室迷的敵視。（路透資料照片）

今年初哈利王子發表要與妻子梅根卸下王室重要成員身分的震撼宣言，引發軒然大波，雖然兩人已在美國居住超過7個月，還是有不少英國王室迷對他們非常不諒解，據「Woman's Day」指出，梅根居然希望哈利去驗DNA，證明並非王室後代，以徹底解決成為「落跑王室」的問題。

該雜誌報導，梅根從以前就是黛安娜王妃的超級鐵粉，她仔細觀察黛安娜在20多年前的訪問畫面，那時黛安娜坦承和前騎兵軍官詹姆斯休伊正在熱戀中，各方都謠傳哈利與詹姆斯休伊的樣子相仿多過查理王子；但不管外界如何繪聲繪影，查理始終沒有把哈利看成前妻與情夫的私生子。然而梅根相信詹姆斯是哈利的生父。

「Woman's Day」指梅根要求哈利乾脆去驗DNA，結果就會顯示他並非王室後代，那他們也就不算背叛王室，還指哈利並不會不敢，卻被伊莉莎白二世女王給擋了下來，怕結果出爐會讓王室難堪，但哈利有可能為了兒子亞契，以後仍然會去做。

對此，專門打臉八卦的網站反駁，英國王室為何對外界言之鑿鑿哈利的身世有內幕，卻從來沒有懷疑，是因為黛安娜和詹姆斯休伊在哈利出生以後才開始交往，整篇報導應該又是編故事。

梅根延後返英 傳為了養胎

此外，梅根先前曾因隱私問題，不惜對八卦媒體提告，原定明年元月初返回英國出庭，但她日前要求英國法庭可否改為稍晚再開庭，已獲得同意。

對於她這個舉動，各方都試圖找出合理的答案，「Heat」雜誌以封面報導，梅根肚子裡已懷了第二胎，自然不方便搭飛機橫越大西洋兩岸。

詹姆斯休伊曾上節目提及與已故英國黛妃的一段情。（路透資料照片）
詹姆斯休伊曾上節目提及與已故英國黛妃的一段情。（路透資料照片）
哈利王子（右）的生父一直被外界懷疑可能並非查理王子。（路透資料照片）
哈利王子（右）的生父一直被外界懷疑可能並非查理王子。（路透資料照片）

哈利 梅根 英國

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