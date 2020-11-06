撇當「落跑王室」 梅根竟要哈利驗DNA

梅根與哈利王子爭取自由生活，卻招來英王室迷的敵視。（路透資料照片）

今年初哈利 王子發表要與妻子梅根 卸下王室重要成員身分的震撼宣言，引發軒然大波，雖然兩人已在美國居住超過7個月，還是有不少英國 王室迷對他們非常不諒解，據「Woman's Day」指出，梅根居然希望哈利去驗DNA，證明並非王室後代，以徹底解決成為「落跑王室」的問題。

該雜誌報導，梅根從以前就是黛安娜王妃的超級鐵粉，她仔細觀察黛安娜在20多年前的訪問畫面，那時黛安娜坦承和前騎兵軍官詹姆斯休伊正在熱戀中，各方都謠傳哈利與詹姆斯休伊的樣子相仿多過查理王子；但不管外界如何繪聲繪影，查理始終沒有把哈利看成前妻與情夫的私生子。然而梅根相信詹姆斯是哈利的生父。

「Woman's Day」指梅根要求哈利乾脆去驗DNA，結果就會顯示他並非王室後代，那他們也就不算背叛王室，還指哈利並不會不敢，卻被伊莉莎白二世女王給擋了下來，怕結果出爐會讓王室難堪，但哈利有可能為了兒子亞契，以後仍然會去做。

對此，專門打臉八卦的網站反駁，英國王室為何對外界言之鑿鑿哈利的身世有內幕，卻從來沒有懷疑，是因為黛安娜和詹姆斯休伊在哈利出生以後才開始交往，整篇報導應該又是編故事。

梅根延後返英 傳為了養胎

此外，梅根先前曾因隱私問題，不惜對八卦媒體提告，原定明年元月初返回英國出庭，但她日前要求英國法庭可否改為稍晚再開庭，已獲得同意。

對於她這個舉動，各方都試圖找出合理的答案，「Heat」雜誌以封面報導，梅根肚子裡已懷了第二胎，自然不方便搭飛機橫越大西洋兩岸。