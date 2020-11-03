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有妥協空間？泰王喊話示威者「愛全國人民」反被嗆說空話

編譯中心／綜合2日電
泰王1日首度回應抗議活動，瓦吉拉隆功表示，王室對全國人民的愛相同，一樣愛示威者。（路透）
泰王1日首度回應抗議活動，瓦吉拉隆功表示，王室對全國人民的愛相同，一樣愛示威者。（路透）

泰國今年7月起掀起反政府示威浪潮，要求王室改革。68歲的泰王瓦吉拉隆功1日首度對此公開評論，他受訪時說，泰國是「妥協之地」，他一樣愛著全國人民。但有示威者認為，泰王說的是空話。

瓦吉拉隆功在泰國擁有至高無上的權力，鮮少向媒體發言。他1日在大皇宮外與數以千計身穿黃衫、擁護王室的支持者見面時，對英國第四頻道新聞台談到街頭示威者。瓦吉拉隆功表示：「我們一樣愛著他們。」

記者又問他，這其中是否存在妥協空間，瓦吉拉隆功說：「泰國是妥協之地。」

中央社引述法新社報導，數以千計支持者1日齊聚在大皇宮附近，穿著代表王室顏色的黃衫，高舉泰王和王后肖像。路透記者推算，有上萬人出席這場集會。

泰王穿越人群時，支持者高呼「泰王萬歲」，表明誓死效忠王室。與示威群眾對立的前泰國知名演員斌說：「我們來到這裡，向泰王展現我們忠於王室的精神。示威者不是要改革，而是尋求推翻君主政體。」

過去三個多月來，首都曼谷街頭幾乎天天出現示威，要求王室改革與總理帕拉育下台。示威者提出解散國會、終止騷擾異議人士、修改軍方制定的憲法和限制王室權力等訴求，王室一直未有置評。

瓦吉拉隆功長年旅居德國，在慕尼黑近郊坐擁一處豪華別墅，激起群眾怒火。他對示威者喊話後，21歲的示威領袖朱達提說：「我認為泰王只是空口說白話，所謂的『妥協』與現實相反，我們遭遇騷擾、動用武力和法律。」

德警告遠端治國 泰王延遲前往

瓦吉拉隆功因出席宗教及其他活動在10月上旬返國，NHK 2日報導，瓦吉拉隆功原定1日起前往德國，但示威者10月26日要求就泰王在德國執行公務調查。德國外長認為泰王不應在當地履行管治泰國的公務，並警告說「如有被視為違法的行為，會有嚴重後果」，因此有人認為，泰王為此延遲出發。

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