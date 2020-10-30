我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診894萬例 加州破92萬例

法國再封城！巴黎人大出逃 車陣綿延數百英里

金正恩後宮大亂鬥！金與正消失 玄松月上位 李雪主有孕？

編譯周辰陽╱綜合29日電
英媒近日根據部分跡象研判，金正恩的前情人玄松月可能已經接下妹妹金與正過去的部分工作。圖為金與正。（路透資料照片）
英媒近日根據部分跡象研判，金正恩的前情人玄松月可能已經接下妹妹金與正過去的部分工作。圖為金與正。（路透資料照片）

北韓領導人金正恩身旁有三名女性備受外界關注，分別是妹妹金與正、夫人李雪主和前情人玄松月。英媒近日根據官媒報導研判，金與正的部分工作可能已被轉給玄松月。

泰晤士報報導，李雪主最後一次公開露面是在新年，外界早已盛傳原因是懷孕。金正恩10月出巡時，常見到玄松月隨行。在勞動黨建黨75周年閱兵儀式中，也是玄松月引導貴賓入席和取走金正恩手上的花束。據指金正恩發表演說時，玄松月就站在身後。

之前擔綱此一職務的金與正當時坐在次要官員之間，和金正恩有著幾公尺的距離。在整整三個小時的典禮期間，官媒就只拍到她一次。

南韓記者王宣澤在NK News網站撰文分析指出，從好的方面來講，這代表金正恩長大，變得比以前更加獨立，金與正現在則獲得哥哥強力支持，踏上打造自己領導力的道路。從壞的方面來講，可能是金正恩過去在情感上相當仰賴妹妹，現在對她感到失望，無疑預示著金氏家族內部的心理壓力。

金與正6月曾對南韓語帶威脅，更下令炸毀開城的兩韓聯絡辦公室，7月後卻突然銷聲匿跡，直到10月初才又「復出」，引發諸多揣測。

專門研究北韓的英國專家華德（Peter Ward）則指出，「攪動」是金正恩治下的一個政治程序，「人們被提升到受矚目，然後莫名其妙消失或變得沒那麼受矚目，接著又再度復出。」他認為，李雪主、金與正和玄松月可能在沒有明顯重要理由的情況下，分別經歷此一程序的不同階段，似乎不會很快遇到非常嚴重的麻煩。

其實，不只是金與正，自從1月起，金正恩的另一半李雪主也消失在大眾眼前，導致關於她的猜測滿天飛，甚至有人揣測她已遭金正恩處決。不過，另有一說是她可能又生產了。據南韓情報披露，金正恩夫婦已有三名子女，最小的孩子是在2017年出生，而最大的兒子只有10歲。

金正恩 金與正 南韓

上一則

冰島第2大！朗格冰原本世紀末恐消失

延伸閱讀

金與正遭冷落？英媒從北韓官媒畫面疑玄松月崛起

金與正遭冷落？英媒從北韓官媒畫面疑玄松月崛起
抗美援朝70年 金正恩獻花毛澤東子 北京高調帶風向

抗美援朝70年 金正恩獻花毛澤東子 北京高調帶風向
金正恩轉性含淚向人民道歉 專家：他又在學祖父金日成

金正恩轉性含淚向人民道歉 專家：他又在學祖父金日成
北韓改稱金正恩武力總司令 地位變化受關注

北韓改稱金正恩武力總司令 地位變化受關注

熱門新聞

俄羅斯日前發生​一起中毒命​案，一對年輕夫妻疑似吃下祖母自製酸菜後中毒身亡。(示意圖，Getty Images)

祖母送自製酸菜...夫妻吃完「中毒」亡 幼兒傻伴屍3天

2020-10-25 10:01
參加婚禮的親友在臉書上分享71歲薩爾納親吻18歲諾妮的照片。圖／取自網路

71歲娶18歲 聘禮多到卡車載

2020-10-24 12:58
孟晚舟案26日在加國再度開庭。路透

加拿大騎警首曝光 策畫拘捕孟晚舟關鍵24小時

2020-10-27 08:54
英國一名37歲男子貝格（Rehan Baig）讓妻子拍攝他性侵29隻雞的影片，被法官判決入獄3年，終身不得飼養寵物。圖／取自ingimage

英變態男性侵29隻雞致死 法官嘆：無權禁止他飼養動物

2020-10-24 08:26
犯下殺妻罪行的嫌犯千葉祐介。擷取自YOUTUBE

一屍兩命！他殺孕妻棄屍荒野 假惺惺上演「尋妻大戲」

2020-10-23 11:51
菲利普親王（中），本來和兩個孫子威廉（左二）、哈利（右一）都很親近。圖／路透資料照片

梅根讓哈利的爺爺傷透心 毀滅威力媲美辛普森夫人？

2020-10-24 10:13

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
16歲男星要和「小姐姐」開房！鹹濕簡訊曝光

16歲男星要和「小姐姐」開房！鹹濕簡訊曝光
駕船目擊麋鹿在水上行走 網友驚嘆耶穌顯靈

駕船目擊麋鹿在水上行走 網友驚嘆耶穌顯靈
川普一連任 反移民健將 米勒將出重手

川普一連任 反移民健將 米勒將出重手
瀋陽男與前妻老來得子 送2房養5年…孩兒竟叫別人爸

瀋陽男與前妻老來得子 送2房養5年…孩兒竟叫別人爸
法國尼斯恐攻釀3死多人傷 1女慘遭斬首

法國尼斯恐攻釀3死多人傷 1女慘遭斬首