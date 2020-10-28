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比利時前國王終於肯見私生女 「3人溫馨照」曝光

編譯中心／綜合27日電
比利時前國王艾伯特二世（中）25日偕前王后寶拉（左）首度與他的私生女博埃爾（右）會面。（美聯社）
比利時前國王艾伯特二世（中）25日偕前王后寶拉（左）首度與他的私生女博埃爾（右）會面。（美聯社）

比利時前國王艾伯特二世（Albert II）半世紀前婚外情生下一女，王室緋聞成為全國熱議話題，歷經多年拒絕接納後，近日他與前王后寶拉終於一起首度與女兒博埃爾（Delphine Boel）會面。

比利時各媒體大幅報導，根據王室最新發布訊息，艾伯特二世與寶拉25日在一座皇家城堡與女兒博埃爾會面，三人當時表達各自的感受。王室聲明表示，當天是一個新的篇章展開，大家在會面時充滿感動、平靜、諒解以及希望。

這場會面受到高度矚目，因為艾伯特二世先前一再拒絕承認是博埃爾的父親，使得博埃爾2013年走上法律途徑，但艾伯特二世持續抗拒接受DNA鑑定，在法院裁定日處5000歐元（約5889美元）高額罰款下，最終他在今年接受鑑定並終於承認博埃爾是親生女。

目前博埃爾在藝術家身分之外，也正式獲得「公主」稱號，比利時王室多了一位成員。根據比媒刊登相片，會面當天艾伯特二世坐中間，寶拉及博埃爾分坐兩旁，3人看來仍相當有距離，未來如何互動也將是話題。

艾伯特二世當年迎娶義大利貴族之女寶拉，她曾被封為義大利第一美女，當時被視為歐洲皇室佳話，但這位前國王婚後出軌，且又拖延多年才接納自己的親生女，受到批評不利王室形象。

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