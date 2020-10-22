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威廉哈利「兄弟之戰」難和好？ 凱特舅也參一腳

記者蘇詠智／綜合21日電
「兄弟之戰」講述英國兩位王子的衝突，近期上市造成話題。（取材自Amazon）
「兄弟之戰」講述英國兩位王子的衝突，近期上市造成話題。（取材自Amazon）

近期推出、造成轟動話題的新書「兄弟之戰」聚焦英國兩位王子威廉哈利的複雜關係。威廉、哈利分道揚鑣到現在已經半年，檯面上彼此保持冷漠的客氣、沒有撕破臉，外界卻相信他們仍然沒有和好，兩人的心結似乎還因旁人越鬧越大。

威廉、哈利除了性格與成長期間受到的待遇造成兩人的處事差異外，他們的另外一半也明顯的個性不同，造成兩對夫妻愈來愈疏離，可能短期內都難以化解恩怨。

在某些人眼裡，這不過是英皇室間的事，但最近推出新書「兄弟之戰」的皇室專家羅伯雷西卻以為「喚回哈利」是威廉日後繼位為王的最大挑戰，威廉與妻子凱特是傳統派的作風，視責任義務為大，忽視人性的自由意志，不像哈利和妻子梅根講求自主、敢於爭取想要的生活，未來的皇室絕對不能再守舊，必須和現代思潮求取平衡，兄弟倆若能攜手和諧，將會有很大的意義。

無奈威廉身旁就是有人扯後腿，譬如凱特的舅舅蓋瑞，之前看哈利與梅根接受訪問時，哈利坦言有感受到白人的特權，蓋瑞氣得在臉書上寫道：「世界上這麼多議題，這兩個布娃娃偏偏要藉此搏版面，拜托閉上你們他X的嘴巴，把你們孩子教養好，不要講一堆鬼話，要求一大堆。哈利，你失去我們的愛了，梅根，妳真的大錯特錯。」雖然他後來刪掉這留言，全球新聞都已登出，傷害早就造成。

威廉與凱特、哈利與梅根，在部分皇室專家眼中各自代表傳統與現代，會發生衝突，則證明兩種想法很難融合，羅伯雷西對於威廉與哈利和好抱著悲觀的看法，覺得有可能永遠無法實現，哈利和梅根日後一定仍會繼續大都待在美國，只偶爾回英國一下，八卦刊物則迫不及待在封面上打出標題：「哈利、梅根被逐出家門！」

凱特（左起）、威廉、哈利、梅根之間的價值觀和性格大不同，造成難解的心結。（路透資...
凱特（左起）、威廉、哈利、梅根之間的價值觀和性格大不同，造成難解的心結。（路透資料照片）
八卦刊物在封面打出標題指哈利與梅根遭放逐。（取材自自New Idea）
八卦刊物在封面打出標題指哈利與梅根遭放逐。（取材自自New Idea）

哈利 威廉 梅根

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