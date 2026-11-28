AI摘要 文章摘要整理： IISS指出，歐洲一年內破壞事件增16%，俄方手法更複雜，德國與波蘭因援烏通道地位而成主要目標。

俄羅斯 在歐洲的破壞活動持續升高，目標從軍工產業延伸至交通、能源等關鍵基礎設施，手法也逐漸複雜化。英國智庫國際戰略研究所（IISS）近日發布最新報告指出，截至今年9月的一年內，歐洲遭遇的相關破壞事件增加16％，其中德國 與波蘭 是主要目標。報告警告，俄羅斯情報機構及其代理人可能進一步提升行動能力，歐洲面臨的安全風險不容低估。

路透27日引述這份報告指出，2025年10月至2026年9月，歐洲破壞事件增加16％，縱火與爆裂物的使用約增加一倍。過去多數行動由能力有限的臨時招募人員執行，但近期已出現具一定技術能力的行動者，使用定時或遙控引爆裝置等較複雜手法，顯示相關行動的執行能力正在提升。

從地區分布來看，德國占相關活動約20％，波蘭占17％，波羅的海國家合計約12％。IISS認為，德國與波蘭的交通、物流及工業網絡，是援助烏克蘭的重要通道，因此預料仍將是俄羅斯破壞行動的主要目標。從攻擊標的來看，軍工產業占28％、交通運輸占22％、能源設施占7％；軍工與交通相關事件合計約一半，反映行動重點與削弱歐洲援烏能力的戰略目標相互呼應。

英國國家保護安全局與國防部24日提醒，為烏克蘭軍方提供物資、設備或軍事採購支援的企業，可能成為俄羅斯破壞行動的目標。英方指出，近期針對歐洲國防相關設施的破壞企圖增加，常見手法包括透過代理人縱火，也可能伴隨人身威脅、間諜活動及資訊操作，目的在削弱各國對烏克蘭的支持。

不過，俄羅斯是否涉及每一起破壞事件，且逮捕代理人未必能有效嚇阻背後的情報機構。值得注意的是，IISS評估，俄羅斯迄今仍未能藉由破壞活動實質改變歐洲援助烏克蘭的政策。