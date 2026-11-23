法新社報導，北韓領導人金正恩的胞妹金與正(圖)，今天威脅關閉瑞士駐平壤的外交辦事處，距此辦事處重新開放才僅僅數週。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 北韓領袖金正恩胞妹金與正威脅關閉瑞士駐平壤辦事處，抗議瑞士制裁一處兒童營地，外界憂心此舉將衝擊美國與南韓對北韓的外交接觸。

北韓 今天威脅關閉瑞士 駐平壤的外交辦事處，藉以報復瑞士最近制裁北韓的一處兒童營地。南韓學者認為，若這項威脅成真，恐衝擊美國與南韓接觸平壤的努力。

法新社報導，北韓領導人金正恩 的胞妹金與正，今天威脅關閉瑞士駐平壤的外交辦事處，距此辦事處重新開放才僅僅數週。

官方性質的北韓中央通信社（Korean Central News Agency）所刊聲明中，金與正譴責瑞士對北韓城市元山一處營地實施制裁，其中有許多中國與俄羅斯孩童。

松濤園國際少年團夏令營（Songdowon International Children's Camp）被指灌輸思想，對象是從俄羅斯占領區帶回來的烏克蘭孩童。

瑞士是少數與平壤維持對話的西方國家之一，金與正發表這番言論之際，距離瑞士外交部長凱西斯（Ignazio Cassis）訪問北韓討論關係正常化，僅僅數週而已。

金與正在聲明中說：「我認為，瑞士外交辦事處已自行喪失存在的正當性。」

她補充說：「我將建議外交部，近日內對瑞士外交辦事處撤出平壤的問題嚴格以待，並採取相關措施。」

瑞士駐平壤外交辦事處10月下旬正式重新開放，時間約在瑞士外交部長凱西斯（Ignazio Cassis）訪問期間，這是2003年以來瑞士部長首次訪問北韓。