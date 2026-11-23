聯合國氣候峰會閉幕大會受協議內容卡關影響一再延遲，COP31談判主席波溫(左)與主席庫倫(右二)神情凝重，談判最終破局。 (記者張文玠／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： COP31歷經13天談判仍因未納入化石燃料退場路線而破局，歐盟等多國反對，雖在公正轉型等議題有進展，仍無法形成政治共識。

全球氣候行動面臨歷史性挫敗，歐盟 及其他國家拒絕為未納入化石燃料議題的協議背書。經過13天、超過300小時漫長談判，「聯合國氣候變化綱要公約締約方第31次會議」(COP31)在延期兩天後，22日於土耳其 閉幕，會議未就政治決定達成一致共識。

主席國擬定的「安塔利亞(Antalya)協議」草案，因刪除了攸關減碳的「化石燃料」字眼，遭到歐盟在內的數十國公開反對，無法達成全員共識，主席宣布未通過，談判破局。

經過兩周馬拉松式的談判，此次大會就發展中國家普遍關心的公正轉型、減緩、適應、資金等議題達成一系列決定，多邊進程繼續向前推進，但由於部分國家在核心議題上分歧嚴重，最終未能就政治決定達成共識。

台北聯合報系及願景工程基金會長期關注氣候議題，連續第六年派採訪團全程參與氣候峰會 。

化石燃料是這場氣候談判的爭議焦點。峰會召開之際，能源價格飆漲，加上美伊戰爭引發地緣政治緊張局勢，使中東陷入動盪，談判面臨艱難局面。

這份失敗的協議草案納入「2035電氣化目標」，呼籲將全球電力最終能源消費總量占比提高到35%，是較有共識的項目，但是在兩大重要議題遭遇挫敗，包括「脫離化石燃料」未納入文本，以及開發中國家迫切需要的「調適資金」沒有具體金額。

2023年杜拜氣候峰會(COP28)協議寫入「轉型脫離化石燃料」，外界視為突破。然而，去年巴西與今年峰會，此議題「不進反退」，遭到沙烏地阿拉伯等產油國強力阻撓，最終文本皆刪除「化石燃料」字眼。

「我們不能接受這些條文，它沒有提到擺脫化石燃料，遠遠未接近對抗氣候變遷所需的水準。」記者直擊閉幕會議上，歐盟談判代表發言表示非常失望、堅決反對協議，不能接受氣候大會「漂綠」化石燃料。

德國環境部長施奈德痛批產油國，「有些國家靠著石油和天然氣賺大錢」，不願減產，也不願推動脫離化石燃料路線圖；峰會是為了保護氣候，必須發出對抗暖化明確訊號，但草案經過多次磋商卻倒退一步，「這是德國最不能接受的」。

馬紹爾群島代表也反對，「海平面在上升，將會淹沒我們，如果接受就是背叛馬紹爾人民。我們必須加速擺脫化石燃料，我們需要融資，但是我們的夥伴空手而來，沒有任何融資承諾」。

英國、德國、挪威、巴拿馬與迦納同聲反對協議。產油國如沙烏地阿拉伯、俄羅斯，以及中國與印度，則贊成通過協議。

針對「氣候調適融資」，去年巴西峰會呼籲在2035年前增至每年1200億美元，本屆協議將其刪除，未列具體金額，引發開發中國家不滿。

協議也呼籲增加部署碳捕捉、利用與封存(CCUS)，以2035年前在全球達到10億公噸規模作為集體願景。環團350.org批評，碳捕存並不是氣候解方，「文本藏著醜陋的真相：將近80%的碳捕捉產能，是用來把更多石油抽出地底。化石燃料產業就是碳捕捉產業」。