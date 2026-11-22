聯合國安全理事會20日舉行第九輪新任秘書長意向投票，哥斯大黎加前副總統葛林斯潘獲十票贊成、四票反對、一票中立，排名第一。（路透資料照片）

AI摘要 文章摘要整理： 聯合國安理會歷經9輪意向投票仍未選出新秘書長，葛林斯潘雖領先卻受常任理事國否決，紐塞柏更因多國反對而接近出局。

聯合國 安理會20日完成第九輪新任秘書長意向投票 ，繼任人選依舊難產。聲勢最高的哥斯大黎加前副總統葛林斯潘（Rebeca Grynspan）雖拿下過半支持，卻因兩常任理事國反對而受阻；阿拉伯聯合大公國外交官紐塞柏（Lana Nusseibeh）亦遭三常任理事國抵制，幾近出局。

現任秘書長古特瑞斯將於年底兩任期滿卸任。綜合路透、英國衛報報導，安理會自7月底啟動遴選，歷經逾百日、九度表決仍無共識，預計下週展開第十輪投票。根據遴選規範，角逐者不僅須獲得至少9張贊成票，更不能被握有否決權的五大常任理事國任何一國反對，方能送交聯合國大會任命。

路透消息指出，葛林斯潘在先前八度表決中七度居冠，此次再獲10票支持、4票反對及1票中立；無奈反對票中有兩票出自常任理事國，且因採匿名表決，外界無從得知投下反對票的國家。

綜合路透與衛報等外媒列出其餘人選戰況：國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西取得8贊成、6反對（含3常任理事國票）與1中立；10月下旬才投入選戰的紐塞柏則以7贊成、6反對（含3常任理事國票）及2中立墊底。由於美、俄曾公開力挺紐塞柏，外界研判三張常任理事國反對票來自英、法、中三國。

據衛報報導，英、法兩國不滿紐塞柏全盤否認阿聯介入蘇丹內戰並支援叛軍與準軍事組織「快速支援部隊」；中國則堅持依循區域輪替慣例，新任秘書長應由拉丁美洲或加勒比地區出線，而非中東人選。同時，國際間也期盼能誕生首位女性秘書長。倘若明年元旦前仍未產生接班人，聯合國恐陷入無秘書長當家的困境。