日本首相高市早苗。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 日本最新外交民調顯示，93.0%受訪者認為日中關係不好，創1986年調查以來新高；日美、日韓評價則改善，但日俄關係同樣低迷。

據日本 共同社報導，日本內閣府20日公佈了關於外交的民意調查初步結果。認為日中關係「並不良好」或「不太良好」的受訪者合計佔93.0%，較去年的上次調查上升了6.6個百分點。這可能是受到高市早苗 首相關於「台灣有事」的國會答辯引發兩國關係惡化的影響。

報導稱，雖然因調查方法不同而無法簡單比較，但認為日中關係不好的比例與2012年日本政府將尖閣諸島國有化導致兩國關係緊張時的92.8%大致持平，負面看法比例創新高。

另英文報紙《日本時報》（the Japan Times）對此更報導稱，約93%的受訪者認為日中關係差或較差，這是自日本政府1986年開始就此問題進行調查以來的最高比例。不過，它也稱，由於2020年調查方法有所改變，這些數據並非完全可比擬。報導稱，另高達93.7%的受訪者對日俄關係持負面看法，也創下歷史新高。

共同社報導，調查結果顯示，認為「良好」或「還算良好」的受訪者合計佔6.7%，較上次的13.4%減半。對中國「沒有親近感」的比例包括「相對而言沒有親近感」在內合計達86.4%，上升了2.9個百分點。表示「有親近感」的比例包括「比較有親近感」在內合計為12.9%。

另一方面，對於日中關係發展，認為「重要」的合計為70.4%，認為「不重要」的合計為29.2%。

報導稱，其他雙邊關係方面，認為日美關係「良好」的受訪者合計佔73.4%，上升2.4個百分點；認為日韓關係「良好」的合計為58.9%，上升9.7個百分點。日俄關係方面，認為「良好」的比例合計為6.0%，在俄羅斯進攻烏克蘭後持續處於個位數水準。

對北韓的關注事項（可多選）中，綁架問題以77.9%居首，其後依序為飛彈問題76.3%、核子​​問題67.4%。

對外經濟應注重的領域面，「確保能源和礦產資源」佔77.7%，較上次上升6.9個百分點。中東局勢惡化以及中國實施出口管制可能產生了影響。

本次調查於9月17日至10月25日以郵寄方式實施，對象為18歲以上的3000人。內閣府將截至10月16日回收的部分（回收率47.5%）作為初步數據予以公佈。確定後的結果可能會有所變動。