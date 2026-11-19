高市早苗此次訪華原本被視為重啟日中首腦對話的「寶貴機會」，但正式會談最終未能實現。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 高市早苗首次中國行未能突破僵局，習近平態度冷淡，日中首腦對話短期難以回暖，涉台與防衛議題仍是主要阻礙。

據日本共同社報導，日本首相高市早苗 結束就任後的首次中國之行。她借在深圳舉行的亞太經合組織首腦會議（深圳APEC 峰會）之機，與中國國家主席習近平 握手，主動搭話但未得到回應，訪華明顯受到冷遇。高市早苗高市19日在回國前舉行的記者會上，再次強調了謀求與習近平展開對話的意願。她表示，「正因為存在懸而未決的問題，才更需要對話溝通。將推進維護各自國家利益的對話，建構建設性且穩定的關係。」

報導稱，高市也與俄羅斯總統普亭進行了約30分鐘的意見交換，但圍繞懸而未決的問題仍看不到解決路徑。涉台國會答辯導致日中關係惡化成為掣肘，外交處境依舊艱辛。

報導稱，此次訪華原本被視為重啟日中首腦對話的「寶貴機會」（政府相關人士語），但正式會談最終未能實現。高市在18日受到習近平迎接以及19日全體會議前後，都向其表達了對邀請和協調安排的感謝。不過從現場畫面來看，習近平只是稍微改變表情，並沒有與高市交談的樣子。

報導稱，18日下午，高市抵達深圳的機場時，現場未見迎賓人群。香港媒體報道稱，前來迎接的是已退休5年的前外交官。在集體合照中，高市被安排在後排。 19日的中國主要報紙也沒有刊登她與習近平握手的照片。與韓國總統李在明等人相比，中方的接待明顯更為冷淡。日本外務省幹部對此失望地表示：「在預料範圍之內，但看來要實現日中首腦對話，恐怕還需要時間。」

報導提及，高市18日晚間與普亭交換意見時，要求俄方儘早釋放《北海道新聞》記者，並撤回事實上接管日本菸草產業（JT）在俄業務的措施。普亭似乎也有意透過與高市直接會面，來試探今後的距離感。

不過，日本外務省並未透露高市是否當面向普高表達抗議。鑑於兩國首長一致同意保持溝通，日方也可能有意避免被認為一味採取強硬立場。報導稱，另一方面，俄羅斯總統府並未發布18日舉行對話的消息。這可能是顧及到對高市保持強硬態度的中國。

報導稱，自去年11月的涉台國會答辯導致日中關係惡化以來，中方一直批評高市政府強化防衛力的動向為「新型軍國主義」，同時也在加強開展傳播本國二戰和抗日戰爭史觀的「歷史戰」。俄羅斯在阻止日本「重新武裝」方面也與中國保持步調一致。

一位中方消息人士提到日本政府計劃在年內修改三份安全保障相關文件，並警告稱：「臨近年底，日中關係恐怕將進一步趨於緊張。」