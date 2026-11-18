俄羅斯總統普亭（左）19日在深圳舉行的亞太經濟合作會議（APEC）領袖非正式會議表示，與亞太地區各經濟體發展建設性夥伴關係，是俄羅斯的戰略方針。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 普亭在深圳APEC領袖會議強調，俄羅斯將持續深化與亞太經濟體合作，支持深圳宣言草案，並透過能源、貿易、物流與數位技術擴大區域影響力。

俄羅斯 總統普亭 19日在深圳舉行的亞太經濟合作會議（APEC ）領袖非正式會議表示，與亞太地區各經濟體發展建設性夥伴關係，是俄羅斯的戰略方針。今年前8個月，俄羅斯與亞太經濟體貿易額成長近3分之1，與東協國家過去10年貿易總額則增加近60%。普亭並表示，俄羅斯支持「深圳宣言」草案。

普亭在會上指，在全球經濟面臨碎片化、經濟穩定遭遇愈來愈多挑戰與威脅之際，APEC論壇應發揮凝聚作用，建立建設性的合作議程，此次提交審議的「深圳宣言」草案正是以此為目標，俄國支持這份宣言。亞太地區已成為全球經濟發展的重要引擎之一，生產、技術及物流能力持續提升。預測今年APEC成員經濟體經濟成長率將達4.8%，明顯高於全球平均水準。

普亭說，俄羅斯是亞太地區不可分割的一部分，也為區域繁榮作出重要貢獻。今年前8個月，俄羅斯與亞太經濟體貿易額成長近3分之1，貿易重點包括非能源產品及創新產品；過去10年，俄國與東協成員國貿易總額增加近60%。

他也提到，亞太地區國家與歐亞經濟聯盟的優惠貿易協定網絡持續擴大。俄羅斯正積極推動建立「大歐亞夥伴關係」，希望在歐亞大陸建立無縫接軌的經濟空間，並將這項夥伴關係視為連結歐亞經濟聯盟、上海合作組織及東協合作機制的整合核心。

普亭談及能源與糧食表示，俄羅斯向亞太地區供應能源、大量穀物及礦物肥料，為維持區域能源與糧食安全作出貢獻。他並強調，貿易夥伴可以信賴俄國供應的可靠性、品質及穩定性。

普亭指，俄羅斯致力於對世界保持開放，同時強化自身經濟實力，持續推動國內根本性改革，完善工業基礎與技術能力，並控制通膨。俄羅斯已大幅調整國內經濟結構，優先發展先進產業、數位技術、人工智慧（AI）及核能。過去3年，俄羅斯實質國內生產毛額（GDP）成長超過10%，以購買力平價計算，俄羅斯穩居世界主要經濟體之列。

在交通物流，普亭說，俄羅斯正強化交通運輸與轉運網絡，包括俄國鐵路東部鐵路幹線、「南北國際運輸走廊」多式聯運通道，以及北方海航道，邀請亞太地區各經濟體更積極利用這些新物流路線。部分合作夥伴已開始參與相關工作。

普亭也指，俄羅斯有意與APEC成員在知識密集型產業密切合作，尤其是和平利用核能領域。俄羅斯也願與亞太夥伴分享數位解決方案及AI技術，但合作條件必須保障各國主權及資料安全。俄羅斯將繼續積極參與APEC工作，並與論壇夥伴推動互利合作計畫及倡議。過去幾十年來，俄羅斯已與合作夥伴推動超過80項大型合作計畫，涵蓋農產品生產與貿易、電子化政府服務等領域。