日本首相高市早苗。(新華社)

AI摘要 文章摘要整理： 高市早苗在深圳APEC晚宴與普亭會談30分鐘，成為俄侵烏後日俄領袖首次直接對話，雙方同意持續保持溝通，日方並提出記者拘留與日企資產等爭議。

日本政府表示，日本首相高市早苗18日晚間在中國深圳出席亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會歡迎晚宴期間，與俄羅斯 總統普亭 進行約30分鐘會談。這是2022年2月俄羅斯入侵烏克蘭 以來，日俄領袖首度直接對話，雙方並同意，未來將繼續透過各種層級保持溝通。

讀賣新聞報導，根據日本政府公布的消息，高市在會談中向普亭表達日本對「北海道新聞」記者今井裕紀遭俄羅斯當局拘留一事的立場，據信要求俄方儘速釋放。此外，雙方似乎也談及日本菸草產業公司（JT）在俄羅斯的當地法人遭俄國企業暫時接管的問題。

日俄關係自俄羅斯入侵烏克蘭後持續惡化，日本配合西方國家對俄實施經濟制裁，雙方高層交流也幾乎中斷。不過，兩國近期開始出現恢復接觸的跡象，10月30日才剛舉行睽違5年的外長面對面會談，如今又進一步實現領袖層級的直接對話。

另一方面，普亭今年8月曾登上日俄存在主權爭議的北方領土擇捉島，俄方持續透過相關行動向日本施壓，也讓雙邊關係面臨更多挑戰。

日本政府希望藉由重新啟動包括首腦在內的高層外交對話，逐步處理記者遭拘留、日企在俄資產及領土爭議等懸而未決的問題。

普亭這次出席APEC峰會，中國以高規格接待，展現中俄關係的密切。相較之下，高市抵達深圳時受到的歡迎規格明顯較低，反映中日關係仍因台灣議題陷入緊張。