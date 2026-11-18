高市早苗與普亭會談30分鐘 俄羅斯侵烏克蘭後日俄首對話
高市早苗在深圳APEC晚宴與普亭會談30分鐘，成為俄侵烏後日俄領袖首次直接對話，雙方同意持續保持溝通，日方並提出記者拘留與日企資產等爭議。
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高市早苗在深圳APEC晚宴與普亭會談30分鐘，成為俄侵烏後日俄領袖首次直接對話，雙方同意持續保持溝通，日方並提出記者拘留與日企資產等爭議。
日本政府表示，日本首相高市早苗18日晚間在中國深圳出席亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會歡迎晚宴期間，與俄羅斯總統普亭進行約30分鐘會談。這是2022年2月俄羅斯入侵烏克蘭以來，日俄領袖首度直接對話，雙方並同意，未來將繼續透過各種層級保持溝通。
讀賣新聞報導，根據日本政府公布的消息，高市在會談中向普亭表達日本對「北海道新聞」記者今井裕紀遭俄羅斯當局拘留一事的立場，據信要求俄方儘速釋放。此外，雙方似乎也談及日本菸草產業公司（JT）在俄羅斯的當地法人遭俄國企業暫時接管的問題。
日俄關係自俄羅斯入侵烏克蘭後持續惡化，日本配合西方國家對俄實施經濟制裁，雙方高層交流也幾乎中斷。不過，兩國近期開始出現恢復接觸的跡象，10月30日才剛舉行睽違5年的外長面對面會談，如今又進一步實現領袖層級的直接對話。
另一方面，普亭今年8月曾登上日俄存在主權爭議的北方領土擇捉島，俄方持續透過相關行動向日本施壓，也讓雙邊關係面臨更多挑戰。
日本政府希望藉由重新啟動包括首腦在內的高層外交對話，逐步處理記者遭拘留、日企在俄資產及領土爭議等懸而未決的問題。
普亭這次出席APEC峰會，中國以高規格接待，展現中俄關係的密切。相較之下，高市抵達深圳時受到的歡迎規格明顯較低，反映中日關係仍因台灣議題陷入緊張。
日本政府表示，兩人在中國深圳舉行的APEC領袖峰會歡迎晚宴期間會面，會談時間約30分鐘。這場接觸被視為日俄關係在長期低迷後的重要進展，也具有高度外交象徵意義。 因為這是2022年2月俄羅斯入侵烏克蘭後，日俄領袖首度直接對話。過去雙方因日本配合西方制裁而幾乎中斷高層交流，這次會談代表兩國開始嘗試恢復溝通。 高市向普亭表達日本對北海道新聞記者今井裕紀遭拘留的立場，並據信要求俄方儘速釋放；此外，雙方也談到JT在俄羅斯的當地法人遭俄國企業暫時接管等問題。
精華 FAQ
日本政府表示，兩人在中國深圳舉行的APEC領袖峰會歡迎晚宴期間會面，會談時間約30分鐘。這場接觸被視為日俄關係在長期低迷後的重要進展，也具有高度外交象徵意義。
因為這是2022年2月俄羅斯入侵烏克蘭後，日俄領袖首度直接對話。過去雙方因日本配合西方制裁而幾乎中斷高層交流，這次會談代表兩國開始嘗試恢復溝通。
高市向普亭表達日本對北海道新聞記者今井裕紀遭拘留的立場，並據信要求俄方儘速釋放；此外，雙方也談到JT在俄羅斯的當地法人遭俄國企業暫時接管等問題。
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