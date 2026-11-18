加拿大外長安南德。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 加拿大外長安南德表示，渥太華將逐步修復對中關係、擴大經貿合作並降低對美依賴，同時在汽車與農產品等議題上維護本國利益。

加拿大 外交部長安南德（Anita Anand）18日表示，加拿大正採取循序漸進的方式恢復與中國接觸，在權衡相關風險與利益的同時，加強兩國經貿合作，以減少對美國的貿易依賴。

路透報導，安南德在深圳出席亞太經濟合作組織（APEC ）峰會期間受訪時說：「我們說過要推動貿易多元化，擺脫對單一貿易夥伴的依賴，這是認真的。」

深圳是安南德這次亞洲之行的最後一站，她先前也造訪了菲律賓和柬埔寨 。

安南德指出，此行目的在推動貿易多元化，包括解決與中國的貿易爭端、完成與菲律賓的自由貿易協定，以及推動與亞細安的自貿協定談判取得實質成果。

當被問及中國目前對加拿大公民而言是否安全時，安南德說，加拿大正採取循序漸進的方式恢復與中國接觸，同時充分認識到進一步交往可能帶來的風險與好處。

加拿大總理卡尼（Mark Carney）去年上任後，積極尋求改善與中國的關係，希望透過開拓新貿易夥伴，減輕美國總統川普關稅政策帶來的衝擊。不過，卡尼已排除與中國簽署全面自由貿易協定的可能性。

卡尼17日與中國國家主席習近平會談時，同意擴大兩國企業界人士及學生交流。

在汽車貿易方面，加拿大已對中國製造的電動車實施進口數量限制，以保護本國汽車產業。北京則下調對加拿大油菜籽、豬肉和海鮮徵收的關稅，但尚未全面取消。

安南德強調，加拿大的首要任務是維護本國汽車製造業，因為加拿大汽車產業與美國高度融合，也受到川普關稅措施的衝擊。渥太華正努力確保加拿大製造的汽車能夠更順暢地出口至美國，並緩解與川普政府之間的關稅及供應鏈緊張關係。

同時，加拿大也正與中國合作解決其他貿易爭端，並確保進入加拿大市場的中國電動車數量受到限制。

對於中國汽車製造商可能增加對加拿大汽車製造業及能源領域的投資，安南德說，加拿大始終會維護國家利益，並採取必要的保障措施。

卡尼政府對陸政策的轉向，已引起美國白宮及加拿大部分反對黨議員不滿。加中關係先前在前總理杜魯道（Justin Trudeau）執政期間持續惡化，並因2018年華為高管孟晚舟在加拿大被捕，以及中國隨後拘留2名加拿大公民而跌至谷底。