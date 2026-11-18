日本首相高市早苗（背對鏡頭者）17日在Quad峰會場邊與美國總統川普短暫交談。(歐新社)

AI摘要 文章摘要整理： 川普將與習近平、普亭同場會談之際，日本因正式互動受限而轉向短聊與會後通話，盼避免自身安全利益在大國協商中被忽略。

美中俄三國領袖19日將在中國深圳舉行峰會，日本 首相高市早苗 原本希望在峰會前與美國總統川普 正式會談，最後因行程無法配合，只能利用晚宴短暫交談。日本媒體披露，日方準備在三國峰會結束後安排川高通話，避免日本的安全利益在大國外交中遭到忽略。

高市17日在菲律賓馬尼拉出席四方安全對話（Quad）領袖會議期間，利用總統馬可仕主持的晚宴與川普短談。日本外務省表示，兩人確認將就印太情勢等議題繼續密切合作，但未公布具體談話內容。每日新聞指出，日方原先尋求正式會談，但雙方未能協調出時間。

產經新聞14日已報導，日本政府對美中俄接近懷有危機感，希望提醒美方維護現有安全秩序。讀賣新聞18日進一步披露，日美正協調在19日三國峰會後安排川高通話，由川普說明與習近平、普亭的會談情況。

類似情況今年5月就曾發生。當時日本希望川普訪中前順道訪日，展現日美同盟團結，但川普並未安排日本行程。直到5月15日結束中國訪問、搭乘「空軍一號」返美途中，川普才致電高市，通話約15分鐘。高市事後表示，川普詳細說明與習近平會談的內容。

高市與中國高層的接觸也不順利。中國總理李強16日結束東協相關會議後返回北京，缺席隔天的東協加三峰會，改由農業農村部長張柱出席。高市僅與張柱握手、簡短交談。日媒關注李強是否有意迴避高市，但目前沒有確切證據支持這項推測。

日本也曾向俄羅斯提出會談要求。朝日電視台引述高市周邊人士表示，俄方曾傳達不排除對話的訊息，但並非正式答覆。

日本經濟新聞以「新雅爾達」形容日本、澳洲及印度對美中俄大國協商的警戒。朝日新聞則指出，日方希望藉Quad峰會展現美國仍重視印太夥伴，而非僅由少數大國決定國際事務。

高市因「台灣有事，日本有事」言論引發北京強烈不滿，中日關係持續緊張。如今川普準備與習近平、普亭同桌，日本希望藉會前短談與會後通話，維持與華府的密切溝通。至於川普將如何在深圳處理日本關切，仍有待觀察。