四方安全對話峰會前合照時，由左至右是日相高市早苗、印度總理莫迪、美國總統川普、澳洲總理艾班尼斯。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 四方峰會合照前，川普在馬尼拉接受記者提問而未隨即移動，莫迪提醒後仍未打斷，尷尬畫面迅速在網路傳開。

在菲律賓舉行的「四方安全對話」領導人峰會前，印度 總理莫迪與美國總統川普 出現一段略顯尷尬的互動。

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川普、莫迪、澳洲總理艾班尼斯和日本首相高市早苗 周二在馬尼拉舉行峰會。峰會開始前四人合照，川普開始回答記者提問，其他三人則默默站在一旁等候。莫迪似乎示意大家該往會場移動，他轉身問川普：「我們該走了吧？」但川普沒有理會，站在原地繼續回答記者有關美國近期多起服務中斷事件和輝達的問題。這段影片隨後在網路上引發熱議。

莫迪平常很少舉行記者會。川普接著轉向他說：「你看我被問的問題有多棘手。」

被問到四方安全對話時，川普表示，美國與這三個國家關係良好，並稱這幾位領導人都很傑出。

川普指著莫迪說：「順道一提，他是個非常強硬的人。」莫迪此時面無表情。川普接著指向高市說：「她可能更強硬。」他也開玩笑對艾班尼斯說：「我們還好。」

莫迪和川普略顯尷尬的肢體互動，與兩人多年來的熱絡關係形成鮮明對比。自去年以來，受到貿易問題以及華盛頓與巴基斯坦接觸影響，美印關係一直處於緊張狀態。