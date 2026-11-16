美國總統川普搭乘空軍一號專機前往菲律賓馬尼拉，圖為16日專機停靠阿拉斯加州費爾班克斯國際機場。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： QUAD四國領袖將於馬尼拉峰會釋出聯合訊號，對中國經濟脅迫與區域壓迫表達憂慮，並推進海洋、海纜及網安合作。

美國、日本、澳洲及印度 領導人將於17日在馬尼拉出席「四方安全對話」（QUAD）領袖峰會，讀賣新聞報導，在預定發表的共同文件草案中，對中國透過出口管制等施加經濟脅迫表達憂慮，並提出加強網路安全合作，以因應接連發生的網路攻擊。讀賣說，由於美中俄峰會19日將在深圳舉行，QUAD希望藉此向國際社會展現美國在內、自由民主陣營的團結一致。

這將是QUAD自2024年9月以來首次的領袖峰會，日本首相高市早苗 與美國總統川普 首次出席。讀賣指出，共同文件將以新聞稿的方式公布。根據草案，文件中將提及日本前首相安倍晉三10年前倡議的「自由開放的印度太平洋」（FOIP）構想，確認四國將共同維護以開放為原則的國際秩序。

共同文件將針對在南海、東海加強脅迫行動的中國，強調四國立場一致，表明「強烈反對破壞區域和平與穩定、企圖改變現狀的單方面行動」。鑑於中國派遣海洋調查船等持續擴大在印度洋的活動，將表明四國共同致力於「確保開放、安全且具有韌性的海上交通」。

由於中國透過稀土出口管制等措施，對日、美等國家施壓，四國正在協調在文件中納入對出口管制在內的經濟脅迫表達「嚴重關切」。

其他具體合作，將就提高海底電纜傳輸速度及強化韌性達成共識，同意推動海洋監視合作，包括首次實施聯合飛行訓練。隨著全球網路攻擊威脅升高，四國同意舉行網路安全高階官員會議等，以強化網路安全合作。