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川習普三方峰會談什麼？五重點一次看

編譯季晶晶／綜合外電
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圖自左而右分別是美國總統川普、中國國家主席習近平及俄羅斯總統普亭。中俄美三國元首...
圖自左而右分別是美國總統川普、中國國家主席習近平及俄羅斯總統普亭。中俄美三國元首將首度舉行三方會談。美方重視核武與伊朗，俄方希望談烏克蘭，各方對議程仍有分歧。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

川普、普亭與習近平將在深圳APEC首度三方會晤，焦點包括核武削減、伊朗、烏克蘭與美中貿易安排，其中習近平已先取得政治上的象徵優勢。

中國外交部證實，美國總統川普、俄羅斯總統普亭與中國國家主席習近平，周四將在深圳APEC峰會期間首度舉行三方會晤。共和黨期中選舉慘敗，讓川普面臨跛腳鴨處境，他可能藉此重振聲勢。

一、川普想談削減核武

白宮表示，川普認為核武擴散非常危險，將討論削減全球核武。這是美方希望優先處理的議題，但中方尚未公布具體議題。

二、伊朗也將成為議題

川普也將提及美國與以色列對伊朗的戰事，但他與中俄兩國對這場戰爭的立場存在分歧。

三、普亭想談烏克蘭

俄方希望透過談判結束俄烏戰爭，白宮卻表示，川普應不會主動提起。Evercore ISI中國首席策略師Neo Wang指出，各方對議程的分歧，是峰會一大障礙。

四、美中貿易休兵能否延長成焦點

川普也將與習近平另行舉行雙邊會談。美中貿易休兵將於明年1月到期，分析師多預期延長。瑞聯銀行亞洲資深經濟學家Carlos Casanova表示，雙方也可能討論長期貿易安排，縮小美國對中逆差將是華府的核心要求。

五、習近平已先得分

Z-Ben Advisors駐上海董事總經理Peter Alexander認為，習近平能讓川普與普亭同桌、展現與兩人平起平坐的地位，已在會談前取得政治利益。

精華 FAQ

  • 白宮與各方訊息顯示，峰會將聚焦核武削減、伊朗戰事、俄烏戰爭及美中貿易休兵延長等議題，但三方立場不一，協調難度很高。

  • 因為美中貿易休兵將在明年1月到期，分析師普遍預期可能延長；若進一步談成長期安排，縮小美國對中逆差也會成為華府的核心要求。

  • 因為他能讓川普與普亭同桌，顯示自己與兩位大國領袖平起平坐，這種場面本身就提升了中國的政治地位，也替峰會前鋪墊象徵性勝利。

普亭 伊朗 俄羅斯

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